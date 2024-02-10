可可價破頂 好時少賺11%

近年極端天氣影響了不少農作物收成及價格，最新朱古力主要原材料可可就是其中之一。紐約交易所的可可期貨價格周五每噸一度突破6,000美元。儘管其後出現回吐而倒跌，可可價格愈升愈有蠶食朱古力生產商利潤，為港人熟悉的朱古力品牌好時（Hershey）去年第四季純利更按年倒退11.92%至3.49億美元（約27.22億港元），主要受可可期貨價格上升拖累。

擬加價及裁員5% 現時西非佔全球可可產量高達70%，惟乾旱氣候卻令當地可可收成大跌，而今年開局以來，可可期貨價格已錄得40%升幅。歐洲可可協會主席戴維斯（Paul Davis）則估計，受肥料昂貴等因素影響，可可期貨價格或會升至每噸6,000美元，價格更會持續高企18個月甚至3年，看不到立即的解決方法。

好時行政總裁布克（Michele Buck）則直言不排除向客戶加價，又料可可價格上升，會限制其今年盈利增長。業績方面，截至去年12月底止一季，淨銷售額為26.57億美元，按年僅微升0.17%，未達市場估計的27億美元，增長基本上是來自加價，幾乎全被銷量或產品組合變化的不利變動抵銷，又估計今年淨銷售額只會增長2至3%，不及市場預計升3.4%。

有券商分析員相信，消費者今年繼續減少旺季以外的朱古力花費。好時亦擬裁減5%員工，估計遣散費將高達6,000萬美元，但相信可節省兩億至2.5億美元的稅前成本。