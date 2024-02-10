太古擴飲料業務版圖

94億入股泰國老撾可樂業務 整合越柬子企 太古公司（A股︰00019，B股︰00087）去年向母企英國太古集團出售美國的可口可樂業務後，其飲品業務再有新的戰略舉動，大年三十晚宣布，以總代價約426.15億泰銖（約94.7億港元）收購經營泰國及老撾可口可樂業務的ThaiNamthip Corporation的55.7%權益，並把越南及柬埔寨可口可樂業務30%的權益，以出售方式轉至新收購的ThaiNamthip，以收回2.71億美元（約21.14億港元）資金。

太古出售美國業務的理由之一，正是切合「以大中華和東南亞為業務重心」的策略。太古亦表明，東南亞是增長最快的飲料市場之一，本次交易讓其進軍泰國和老撾，可大幅擴張集團在東南亞的飲料業務。

目標公司去年賺7.8億 ThaiNamthip是可口可樂的合作商之一，主要在泰國及老撾從事製造、分銷及出售無酒精即飲飲料（可口可樂），2023年稅後純利為35.35億泰銖（約7.85億港元），增長14.66%，去年底的資產淨值折合約22.71億港元。

太古本次收購涉及多項現金交易，首先動用折合約45.93億港元從美國上市的可口可樂總公司收購ThaiNamthip約39%股權，之後用折合2.6億港元以供股方式擴大持股比例，最後再向另外兩位股東TNTL、TNTHK分別以折合34.39億港元和11.77億港元，收購若干持股，收夠ThaiNamthip共55.7%權益。

同時，太古擬將兩家全資擁有的可樂業務公司─越南公司的30%特許資本，以及柬埔寨公司的30%股權，出售予ThaiNamthip，但由於ThaiNamthip已由太古控股，預計不會由此有任何損失或收益。柬、越兩國可樂業務去年稅後純利合共約3.64億元。

另邊廂，可口可樂的對頭百事公司公布，上季收入按年微跌0.52%至278.5億美元，主要受累桂格（Quaker）多款產品早前因沙門氏菌污染而被回收，該分部對整體收入造成16個百分點的負面衝擊。

雖然期內百事的經調整純利仍錄得6.62%的按年增長，達到24.63億美元，但其股價於周五美股早段曾挫近4%。

百事預期今年收入增4% 從產品銷量來看，無論是包括Frito-Lay（樂事薯片等）和桂格在內食品業務，還是百事可樂等飲品業務，均按年倒退，跌幅分別為3%及2%。展望本年度，百事估計全年會實現4%的內生收入增長（即撇除併購及出售業務影響），並且有8%的經調整核心每股盈利增長（按固定匯率計）。

太古A股價走勢