絲絲講場：財圈利是封 鬥生龍活虎

花旗私銀

喺絲絲心目中，每個農曆新年都會有個小比併，就係各大公司所出嘅利是封鬥花心思、鬥省鏡！話晒收利是封夠靚，封嘅人會覺得體面，收嘅人會覺得驚喜。以下就睇吓今年有乜嘢靚利是封跑出啦。

龍躍鳳鳴 中國人自喻為「龍的傳人」，唔少都偏愛龍年，今年絲絲收到用龍做設計嘅利是封真係特別多。首先出場嘅係花旗私人銀行嘅龍封，大大個禮盒裝住長身和短身兩款利是封，仲要每款個龍口有分向左同向右。圖中嘅龍色彩鮮艷，龍頭造型威猛，係絲絲最愛嘅龍年封呀。最加分嘅係入面附帶絨面嘅利是封，就算今個新年用唔着，都可以去飲嘅時候當結婚禮封包畀一對新人嘛。

另外，絲絲都收到瑞士寶盛、瑞士銀行、瑞聯銀行嘅龍圖案利是封。當中瑞士寶盛利是封前後都有圖案，仲要係一龍一鳳嘅一對，陰陽平衡。瑞銀嘅利是封無論用色同圖案嘅排列畀人感覺年輕有活力，而且最特別係有價有市，喺二手平台叫價成10蚊一個封！相對瑞聯利是封顏色就較傳統，但大大片燙金同燙金屬紅嘅顏色搭夠豪味。

花開富貴 過年又點少得花呢？昇世集團就以鏤空嘅花做主題，然後個底襯一張油畫印刷品，雖然絲絲睇唔明油畫畫啲乜，但睇個介紹話係出自一位無師自通嘅自閉症藝術家，覺得即時加晒分呀。另外，仲有一田百貨嘅利是封禮盒裝，就帶點日本文化氣息，主題係「開運厄除」，利是封面排滿咗日本人過新年時會出現嘅物品，仲要額外附有一小塊「押繪羽子板」，有厄運揮除之意，好特別呢！

年年有魚 如果今年龍年利是封用唔晒，要等12年後先可以再用，所以有唔少公司都出龍以外圖案嘅利是封，夠環保同實用。當中魚係最多，象徵年年有餘。好似滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚、滙豐保險雖然都各自出利是封，但都用魚做圖案。華懋與港鐵合作嘅新盤瑜一、安聯都係用魚圖案，後者唔單止鋪滿花，仲用傳統中國窗框框住啲魚，好有特色。

金雀報喜 用雀仔圖案都唔少，好似星展私人銀行、全美人壽、渣打銀行等。其中絲絲最愛嘅係法國巴黎銀行嘅孔雀開屏，雖然細細封，但好有氣勢。而會德豐地產利是封就用香港常見嘅紅耳鵯做主題。

其實靚嘅利是封又點止以上咁少呢，而且靚唔靚又好主觀嘅，所以今年無畀絲絲選中利是封嘅公司千祈唔好氣餒，來年再努力設計啲更靚嘅利是封畀我哋用啦。

余絲韻

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