愛瑪仕上季銷售增17%勝預期

早前被指擴充銅鑼灣利園門店的法國奢侈品牌愛瑪仕公布，以固定匯率計，上季銷售額按年增長17.5%，勝預期，法國及美洲分別增15.5%及21.6%，可惜日本以外亞太區收入僅增12.3%，跑輸所有列帳地區。

主席杜馬透露，上季曾到內地視察，商場人流確實下降，但未有影響集團表現；另產品今年平均加價8至9%，指奢侈品市場正在兩極化。

歐萊雅收入遜色 股價挫7% 法國乃至全球最大化妝品集團歐萊雅（L'Oreal）股價昨曾瀉7.66%，主要是該企去年第四季收入差過市場預期，尤其是北亞地區撇除匯率變動等的按年「可比增速」，連續兩季為負，且跌幅擴大至6.2%，使北亞地區全年增長率由首3季的1.3%，淪為負0.9%。

該企強調，旗下同名品牌在內地的銷售額之可比增長全年計有5.4%，以及本港銷情在旅客復歸下充滿動力，問題是內地市場首3季增速為7.7%，對比之下，可知去年末季增長在2022年的較低基數下依然減慢。

歐萊雅昨日另宣布與普拉達（01913，Prada）旗下的Miu Miu合作開發化妝品，預計明年推出首批香水。