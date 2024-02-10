內房賣產冚債恐衝擊全球商廈
年關難過，中國房地產開發商為逃離「以債冚債」黑洞，近期頻頻傳出沽售海外資產籌錢的消息，惟外媒開始憂慮火燒連環船，恐令全球商業地產行業帶來更大衝擊。
寫字樓價值縮7.8萬億
綜合報道，在去年全球商業地產交投驟降至10年新低的情況下，億萬富翁投資者、人稱「酒店之王」的Starwood Capital Group董事長Barry Sternlicht日前警告，掛牌待售地產項目幾乎沒有近期成交數據可參考，單是寫字樓價值縮水程度，怕且遠超過一萬億美元（約7.8萬億港元）。
隨着內地房地產行業問題加重，過去在市場估價較高的商業資產，已變成房企爭相套現下的棄子。以內地商用項目為例，克而瑞研究中心數據顯示，去年放售量明顯增多，從港資開發商到出險房企都不約而同地展開拋售。
世茂項目降價仍冇人吼
單計去年10月，32個內地城市的大宗商業項目掛牌總價值按月增25%至約1.92萬億元（人民幣‧下同），但完成套現卻非易事。眾所周知，世茂集團(00813)旗下深港國際中心繼去年7月司法拍賣流拍後，11月降價26億元，以104.35億元起拍價再次掛牌拍賣，仍落得無人競投的下場。
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