內房賣產冚債恐衝擊全球商廈

綜合報道，在去年全球商業地產交投驟降至10年新低的情況下，億萬富翁投資者、人稱「酒店之王」的Starwood Capital Group董事長Barry Sternlicht日前警告，掛牌待售地產項目幾乎沒有近期成交數據可參考，單是寫字樓價值縮水程度，怕且遠超過一萬億美元（約7.8萬億港元）。

隨着內地房地產行業問題加重，過去在市場估價較高的商業資產，已變成房企爭相套現下的棄子。以內地商用項目為例，克而瑞研究中心數據顯示，去年放售量明顯增多，從港資開發商到出險房企都不約而同地展開拋售。