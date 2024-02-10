希慎恐年蝕9億 地產股挫

本報向希慎查詢上述退租的事宜，惟至截稿前未獲回覆。消息指，高盛本次退租利園三期的一個樓層，2018年時該行承租了該大廈的5層，主要作為後勤人員辦公室。高盛未有對相關消息置評。

有中資投行分析員對本報指出，上市公司投資物業公平值由測量師行每年作估算，涉及當期利率，以及物業本身和同區相似物業的租金、成交個案等一籃子因素考慮。在計算上常以資本化率（Cap Rate）來衡量物業的回報能力和風險程度。其中近年利率上升，削弱租客的付租能力和物業的租值，這種由租值下跌和物業價值下跌造成的資本率擴張，被視為投資物業的風險上升。

分析：更應關注核心盈利 不過，該分析員補充，對一般投資者而言，單一年投資物業公平值虧損的參考價值不大，反而應該看撇除該項目變化後的核心盈利。另外，亦應關注投資公平值虧損有否每年惡化，如有的話，或反映樓市以外的其他因素，例如管理。回看希慎2022年列帳虧損11.57億元、投資物業公平值虧損32.13億元，換言之去年分別收窄約22%和約12%。