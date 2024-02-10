日股曾越37000 年飆近四成

日本股市表現非常強勢，日經平均指數於兔年最後一個交易日盤中一度升穿37,000點大關，高見37,287點，又一次刷新35年來新高！可惜升勢於尾市收窄，最終收報36,897點，升幅僅為34點。若回顧整個兔年，日經指數累計升幅達到10,343點，以百分比計高達38.95%，表現遠遠拋離港股。

要留意的是，日股其中一大風險在於其貨幣政策前景的不明朗，目前市場亦相當關注日本央何時會結束負利率政策，以及潛在的日圓匯率上升可能會對股市產生的衝擊。

IMF籲撤YCC政策 國際貨幣基金組織（IMF）建議，日本央行應該從現在開始計劃退出寬鬆貨幣政策，並在通脹持續回升的情況下逐步加息。

IMF還建議日本央行撤銷其孳息率曲線控制（YCC）政策，並指該政策已實現了壓低利率及推高通脹預期的目標。IMF認為，未來兩年日本的通脹率仍將保持在2%的政策目標以上。

另一方面，日央行行長植田和男表示，就算結束負利率，基於該行對經濟的評估，金融條件仍會寬鬆。