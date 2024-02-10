科技股前景佳 標指攻破5千關

美國股市形勢一片大好，標指於周四盤中一度升穿5,000點，並於周五早段升8點，高見5,006點。道指曾跌39點，報38,686點；以科技股為主的納指升63點，報15,856點。

OpenAI傳中東籌資研晶片 雖然今年以來美國科技股已累積相當大的升幅，不過，瑞銀財富管理指，長遠而言，科技股仍然「帶來有吸引力的投資機會」。在各類科技行業的「顛覆者」中，看好有望加速提升市場份額的平台供應商，涉及雲端運算和人工智能（AI）等趨勢的公司。

該行指，AI產業正處於資本支出階段，作為開發AI模型的第一步，基礎設施如處理器和儲存晶片等相關領域的巨額投資已經啟動，第二階段亦剛剛開始──AI技術應用的推進和擴展，例如輔助功能、網絡應用、雲端AI應用，在2022至2027年間，相關投資額料達4,200億美元。

研發AI語言模型ChatGPT、一手引領AI技術發展及投資熱潮的OpenAI，據報年化收入（即單月收入乘12倍）已突破20億美元，而市傳去年10月的數字僅13億美元，反映OpenAI呈現爆發式增長，且擴張步伐持續加快。另有消息指，OpenAI正與阿聯酋在內等中東投資者談判，希望為其自主晶片生產項目籌集資金，總體規模可能高達5萬億至7萬億美元。

Pinterest業績指引遜預期 其他企業消息方面，社交媒體公司Pinterest上季收入按年增長11.86%至9.81億美元；按非公認會計準則（Non-GAAP）統計的經調整純利3.66億美元，按年升80.31%。不過，該公司本季業績展望遜市場預期，預測收入6.9億至7.05億美元，相當於按年增長15至17%，股價早段曾跌13.62%。

提供「先買後付」功能的金融服務公司Affirm，上季收入按年增長47.94%至5.91億美元；淨虧損按年收窄近一半至1.66億美元，惟由於該公司估值甚高，這樣一份實現了良好增長的業績依然未足以令投資者「收貨」，其股價於早段一度跌0.5%。

美國財長耶倫承認，當地商業房地產空置率高勢對一些規模較小的銀行構成壓力，但不見得會釀成系統性金融風險。