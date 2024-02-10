歐冠昇提早一季離任港交所CEO

歐冠昇

陳翊庭下月接棒 陳翊庭下月出任港交所行政總裁已獲香港證監會批准。歐冠昇相信，加快管理層接班進程符合港交所利益，因此決定提早交棒。陳翊庭與其他管理層成員將繼續帶領港交所大力開拓各項業務，提升香港作為國際金融中心的競爭力。

臨別秋波，他指，港交所是一家肩負使命的公司，致力透過自身的成就為社會創造價值，很榮幸能在過去3年領導港交所，「我為與團隊一起取得的各項成就感到非常自豪，期待將來與所有同事和朋友們繼續保持聯繫」。

港交所董事會感謝歐冠昇在過去近3年的領導和貢獻，特別是面對新冠疫情和全球市場低迷帶來的宏觀挑戰，仍然率領集團提升港交所的核心競爭力及國際影響力。

另外，姚嘉仁任港交所副行政總裁、劉碧茵任聯席營運總監，同樣提早於3月起生效。姚氏將繼續擔任聯席營運總監、聯交所及期交所的行政總裁；劉碧茵則將繼續擔任財務總監。

陳翊庭