宏觀剖析：內地城中村改造勢提速

去年4月，內地公布「在超大特大城市積極穩步推進城中村改造」，去年7月國務院辦公廳印發《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。去年內地共有7個超大城市及14個特大城市，超大城市為城區常住人口達1,000萬以上，而特大城市為城區常住人口達到500萬至1,000萬，隨後住房城鄉建設部對城中村改造進一步提出具體政策落實措施。

助推進城鎮化擴內需 由深圳市規劃和自然資源局會同深圳市住房和建設局起草的《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》（徵求意見稿）明確城中村改造的對象，為深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位，及原村民實際佔有使用的現狀居住用地為主區域，料涉全市約40%的建築面積，居住人口佔全市約六成。而拆除新建類城中村改造項目需要經物業權利人三分之二以上同意，並經原農村集體經濟組織繼受單位同意後方可實施。

城中村改造需要大量資金，且改造周期長，但城中村普遍存在公共衞生安全風險大、房屋安全和消防安全隱患多、配套設施落後等問題。因此，必須加快推進城中村改造，一方面為提升居住環境質素，另一方面推進城鎮化，改善民生，擴大內需。

需政策配合籌措資金 住建部明確表示，改造分3類實施，一類是符合條件的實施拆除新建，另一類是開展經常性整治提升，第三類是介乎兩者之間的實施拆整結合。由於內地對於城中村改造已作長時間的計劃，相信可具體落實執行。然而，目前或面對融資困難等情況，故需要內地推出政策推動資金支持，才能有效實現改造。

去年底內地3大政策性銀行淨新增抵押補充貸款3,500億元人民幣，抵押補充貸款為中國人民銀行於2014年創設，主要用於解決當年國家開發銀行支持棚戶區改造的資金來源問題。這3,500億元人民幣淨新增抵押補充貸款，人行並未明確具體用途，且無表示今年是否繼續投放。

不過，若今年內地能持續放量，料抵押補充貸款的用途或主要用於城中村改造、保障性住房建設、公共基礎設施建設等。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）