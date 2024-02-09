專家點評：華消費需求呈兩極化

內地國家統計局數據顯示，去年全年內地居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.2%。回顧去年分月表現，內地CPI於7月、10月、11月及12月分別下跌0.3%、0.2%、0.5%及0.3%，展現居民平均消費需求不足。數據顯示，去年首3季，全國居民人均可支配收入2.9萬元（人民幣‧下同），扣除價格因素實際增長5.9%，人均支出增長8.8%至1.9萬元。折算來看，去年全年人均支出約為66.4%的可支配收入，以往除了疫情3年以外的近10年，該比例均維持在70%以上。

不過，貝恩公司預計，去年全球奢侈品市場銷售額或創歷史新高，達1.5萬億歐元，按恒定匯率計或實現11至13%的增長，個人奢侈品市場有望達到3,620億歐元。其中，內地奢侈品消費將達到全球奢侈品消費總量的35至40%，內地是全球主要市場之一，2030年份額或將達到24至26%。同時，數據顯示，去年內地旅客在歐洲及亞洲的奢侈品消費已分別恢復至2019年的40%及65%。隨着奢侈品需求、經濟以及外遊加速回暖等因素，料內地奢侈品消費長期基本面仍有較強潛力。

奢侈品銷售顯著復甦 奢侈品集團LVMH公布，去年全年營收突破2022年的高位，按年有望增長13%至861.53億歐元，其中第四季銷售回暖優於預期，有望增長10%至238.5億歐元；去年全年淨利潤亦刷新2022年所創下的紀錄，按年增長8%至151.74億歐元。精品零售收入表現最佳，去年全年按年大增25%至178.85億歐元，第四季按年增長21%至54.54億歐元。

另愛馬仕早前公布，集團去年第三季銷售額強勁增長15%至38億歐元。其中，美洲及歐洲的銷售額分別增長20%及18.1%；內地門店客流量持續增長，第三季銷售額增長10.2%，香港客流量更實現歷史性增長，提升50%。

總體來看，全球奢侈品市場持續顯著復甦，在全球總體及內地經濟放緩下逆勢增長，與普通零售市場呈兩極化表現，各龍頭奢侈品牌財報季表現亮眼，今年有望持續釋放更多消費潛力。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）