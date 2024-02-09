75%人撐撤辣 四成加快入市

減辣或撤辣對入市決定影響

住宅物業交投持續低迷，樓價跌勢難止，急需資金的業主劈價求售。美聯物業最新一份置業意向調查顯示，多達75%受訪者支持政府再次減辣或全面撤辣，更有約41.2%人士表示，如預算案中提出有效的救市方案，將會加快入市，較去年10月的同類調查高出近13.3個百分點。

該公司住宅部行政總裁布少明認為，調查結果反映市民希望政府面對樓市下滑的現實，盡快出手救市，以穩定樓價，加快經濟復甦，亦避免市民投資於物業的財富蒸發。美聯物業於本周透過社交媒體及官方筍盤App，進行最新港人置業意向調查，共收回逾400份有效問卷。受訪者中業主及非業主各佔約一半。調查結果顯示，樓價及房策仍然是影響市民置業決定的兩大因素，其次是經濟前景及加息。

僅8%支持調整壓測 受訪者認為，以撤銷或減免住宅雙倍印花稅最能為現時低迷的樓市帶來幫助，其次是撤銷或減免額外印花稅，而政府資助市民上車排在第3位，至於近日盛傳的調整壓力測試或按揭成數，則僅有約8%受訪者支持。

該行首席分析師劉嘉輝稱，自從去年10月施政報告落實減辣後，迄今約15個星期，無論一手及二手住宅交投均略為好轉，惟仍未及去年首10個月未減辣前水平。

布預計，今年一手成交將按年升約43%至約1.5萬宗水平，估計今年全年二手成交有望錄約5萬宗，較去年升近四成，樓價則料漲約5%。