二手交投縮 東涌瀉70%

臨近歲晚，各區二手交投放緩，綜合市場資料，全港8個主要住宅區，2月買賣量按月全數下跌，當中半數暫錄「個位」宗數，東涌跌近70%最多。

東涌2月暫錄約4宗二手買賣，屬主要區中最淡靜，較上月同期減少9宗。利嘉閣黎景南表示，臨近農曆新年向為樓市淡季，交投因而明顯減少。同期將軍澳及馬鞍山成交量，按月都分別減少約34.4%及約22.2%。

荃德兩房賣323萬 返8年前 荃灣本月暫錄約8宗二手買賣，按月跌幅約20%，部分業主繼續以低價出貨。中原林恩信表示，區內荃德花園A座高層G室，實用面積約341方呎，累積減價約17%，以323萬元沽出，呎價約9,472元，做價重返同類型兩房戶的2016年水平。

青衣私樓都錄呎價低於一萬元買賣。市場消息透露，曉峰園2座低層C室，實用面積約546方呎，成交價500萬元，呎價約9,158元。全區2月暫錄約9宗二手買賣，按月減少約18%。

藍籌屋苑單位都要平價才有承接。美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城明宮閣低層C室兩房則王，實用面積約582方呎，本月以850萬元放盤，減價約52萬元，獲用家以約798萬元購入，呎價約13,711元。同類型單位做價市旺時普遍可逾一千萬元。

有用家見樓價回落再入市。中原許偉業指出，外區客早前以約千萬元沽出自用單位，原先打算轉租，見樓價下跌，終以442萬元購入葵涌葵芳閣1座高層H室，呎價約10,651元，較銀行估價低約7%。