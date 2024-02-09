上月204宗蝕讓 破紀錄

按月多13%四連增 港島樓插至2字頭 樓市愈跌愈有，業主及銀主爭相「跳船」，上月市場出現逾200宗帳面貶值二手轉讓，按月升逾13%，再創單月新高紀錄，連升4個月。樓價繼續尋底，港島私樓最近成交價已跌至「2字頭」，原業主持貨超過5年，帳面都要虧蝕120萬元。

綜合市場資料，上月二手市場出現至少204宗帳面貶值成交，按月再多逾20宗，蒸發樓價金額共逾2.86億元。其中以2019年及2020年入市沽貨帳面跌價所佔比例最多，分別佔約21.6%及約22.5%。

58單貶值超過兩成 上月出現至少58宗貶值幅度逾20%個案，佔整體比例約28.4%，跌幅最顯著為銀主盤轉讓個案，為何文田天鑄1期7座中層單位，市傳以約3,900萬元獲承接，較2017年中購入價帳面低約41.1%。

分區方面，將軍澳出現至少32宗貶值買賣，佔近六成屬日出康城二手屋苑，元朗上月則出現至少25宗，區內YOHO Town及尚悅‧嶺同時出現跌價幅度逾30%轉手個案。馬鞍山及啟德二手市場亦分別出現至少14宗及12宗同類成交。

踏入2月，港島二手市場蝕讓轉趨普遍。中原林龍南表示，上述北角富利來大廈A座中層1室，實用面積約225方呎，一房間隔，有裝修，放盤多時，以285萬元獲投資者購入，呎價約12,667元。原業主於2018年以405萬元買入，帳面跌價近三成。

維港峰傳劈1.2億沽 豪宅更要勁蝕出貨。市場消息透露，西營盤維港峰複式單位，實用面積約3,400方呎，四房雙套房間隔，望全海景，曾叫價兩億元放售，累減1.2億元，市傳僅以約8,000萬元連兩個車位售出，呎價逾2.35萬元。原業主一手購入，持貨近9年帳面貶值近2,780萬元或約25.8%，但未扣除購入時有機會獲得的回贈或優惠。

跑馬地比華利山呎價跌穿兩萬元蝕賣。消息稱，該盤G座高層2室，市傳以2,100萬元成交，呎價約19,409元，較2018年購入價帳面低約480萬元。

藍籌屋苑荔枝角美孚新邨連環損手。美聯邱漢榮指，屋苑6期恆柏道6號中層D室，上月底放盤，減價42萬元，成交價678萬元，呎價約10,180元，近7年帳面蝕逾200萬元，單位貶值約23%。

銀主劈價出貨。消息指，大埔白石角天賦海灣6座同類放盤，曾叫價2,250萬元，市傳減至2,000萬元成交，呎價約11,723元，樓價約13年帳面貶值近29%。

近期二手市場大幅貶值個案