地產速報一覽
●太古地產(01972)旗下香港整體寫字樓出租率約93%，較2022年同期下跌3個百分點，而租金方面，金鐘太古廣場上季租金按年下跌約12%，當中，太古廣場一座及二座呎租約100至110元。至於鰂魚涌太古坊出租率只有約91%，按年減約5個百分點，而整體租金（不包括太古坊二座），按年則低約6%，期間新簽或續租樓面共約718,908方呎，當中港島東中心及太古坊一座呎租約50至70元，太古坊其他商廈平均呎租約40至50元，租用率約90%。該集團的商場物業，以太古廣場購物商場表現最好，零售銷售額按年增長約44.1%。
●民生區舖位升值力差強人意。深水埗汝州街73號地舖連閣樓，地下建築面積約1,014方呎，於上月以約1,320萬元登記售出。該舖1993年時購入價約1,240萬元，物業逾30年升值約80萬元，漲幅僅約6.5%。項目現時由食肆租用，月租約4.8萬元，以最新成交價計算，租金回報率約4.4厘。
●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋錦英苑H座頂層三房戶，實用面積約554方呎，放盤兩個月累減60萬元，已補價自由市場成交價約400萬元，減幅約13%，呎價約7,220元。據香港房屋委員會資料，2020年11月一個同面積高層戶，未補價第二市場成交價403萬元。
●香港置業謝啟源表示，長沙灣宇晴軒1座低層C室三房單位，實用面積約605方呎，望內園景，放租一日即獲同區夫婦租客洽詢，並在零議價下以每月約2.4萬元租出，呎租約39.7元，較市價低約一成。資料顯示，業主於2020年8月以約1,100萬元購入單位，以此計算，租金回報率約2.6厘。
●英皇影院集團昨宣布，首次與太古地產(01972)旗下北京三里屯太古里項目合作，進駐該項目開設英皇電影城，預計戲院將於2024年第三季度正式啟用，成為集團在北京營運的第二家戲院。該電影城將提供8個獨立影廳，其中一個為貴賓廳影廳，提供超過1,100個座位。
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