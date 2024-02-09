地產速報一覽

●民生區舖位升值力差強人意。深水埗汝州街73號地舖連閣樓，地下建築面積約1,014方呎，於上月以約1,320萬元登記售出。該舖1993年時購入價約1,240萬元，物業逾30年升值約80萬元，漲幅僅約6.5%。項目現時由食肆租用，月租約4.8萬元，以最新成交價計算，租金回報率約4.4厘。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋錦英苑H座頂層三房戶，實用面積約554方呎，放盤兩個月累減60萬元，已補價自由市場成交價約400萬元，減幅約13%，呎價約7,220元。據香港房屋委員會資料，2020年11月一個同面積高層戶，未補價第二市場成交價403萬元。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣宇晴軒1座低層C室三房單位，實用面積約605方呎，望內園景，放租一日即獲同區夫婦租客洽詢，並在零議價下以每月約2.4萬元租出，呎租約39.7元，較市價低約一成。資料顯示，業主於2020年8月以約1,100萬元購入單位，以此計算，租金回報率約2.6厘。