恒地8項目大利是贈買家

農曆新年將至，發展商為旗下樓盤增設新春優惠，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，買家於2月12日至3月11日期間，購買部門旗下8大新盤指定一手住宅單位，即可獲贈888「新春大利是」，金額由12,888至28,888元不等。

該批樓盤包括鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、北角維峯‧浚匯、利奧坊‧壹隅、利奧坊‧凱岸、利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧1號、藝里坊‧2號。

KOKO MARE推印花稅回贈 此外，除了上述兩個西營盤項目以外的6個樓盤，同時增設「龍年優惠」，期間購買特選一手住宅單位的買家，可額外享有售價3%折扣。部門旗下售樓處於初一至初四如常開放，而利奧坊‧壹隅公布最新銷售安排，本月13日年初四發售5伙。

其他發展商亦持續推出新年優惠吸客。會德豐地產繼早前就啟德OASIS KAI TAK及屯門NAPA，推出售價3.8%印花稅回贈，有關優惠亦於昨日延伸至旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE。