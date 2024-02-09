九龍灣一手盤 新春後上樓書

泰峯最快下月賣 涉807伙兩房佔半 東九龍全新樓盤部署推出，九龍灣觀塘道住宅項目泰峯昨日公布戶型分布詳情，預計農曆新年後上載樓書及開放示範單位，預料最快3月推售。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，該盤已取得預售樓花文件，樓書也接近完成，項目將設有4個示範單位，當一切就緒，就有機會開售，會根據項目的特質定價。

商場樓面逾5萬呎 該樓盤基座商場樓面5萬多方呎，計劃長線收租，並透露國際學校幼兒園將會進駐，佔超過兩萬方呎。她又指出，過去兩年樓價已有超過兩成跌幅，冀即將公布的財政預算案為樓市撤辣，讓樓市平穩發展。

集團銷售總監陳芷湄稱，項目樓高40層，基座設有3層商業樓面，全盤提供807個住宅單位，以兩房戶佔421伙最多，實用面積428至671方呎；一房單位亦有173伙，面積介乎336至379方呎。

特色戶235呎起 至於開放式單位面積273至287方呎，涉及64伙；三房戶設有103伙，面積560至774方呎。同時，物業提供46個特色單位，實用面積235至3,415方呎。該盤預計關鍵日期為2025年6月底。