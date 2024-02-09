九龍灣一手盤 新春後上樓書
泰峯最快下月賣 涉807伙兩房佔半
東九龍全新樓盤部署推出，九龍灣觀塘道住宅項目泰峯昨日公布戶型分布詳情，預計農曆新年後上載樓書及開放示範單位，預料最快3月推售。
王新興集團董事總經理王惠貞表示，該盤已取得預售樓花文件，樓書也接近完成，項目將設有4個示範單位，當一切就緒，就有機會開售，會根據項目的特質定價。
商場樓面逾5萬呎
該樓盤基座商場樓面5萬多方呎，計劃長線收租，並透露國際學校幼兒園將會進駐，佔超過兩萬方呎。她又指出，過去兩年樓價已有超過兩成跌幅，冀即將公布的財政預算案為樓市撤辣，讓樓市平穩發展。
集團銷售總監陳芷湄稱，項目樓高40層，基座設有3層商業樓面，全盤提供807個住宅單位，以兩房戶佔421伙最多，實用面積428至671方呎；一房單位亦有173伙，面積介乎336至379方呎。
特色戶235呎起
至於開放式單位面積273至287方呎，涉及64伙；三房戶設有103伙，面積560至774方呎。同時，物業提供46個特色單位，實用面積235至3,415方呎。該盤預計關鍵日期為2025年6月底。
此外，項目引入新世界發展(00017)為策略性合作夥伴，其附屬子公司Vertical Journey Ltd總監黃浩賢表示，公司作為銷售策劃顧問提供意見，將來落成後，集團旗下新世界物業管理有限公司，將提供物業管理服務。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：