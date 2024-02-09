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●政府就設立虛擬資產場外交易服務提供者（OTC）發牌制度的立法建議展開為期兩個月諮詢，4月12日截止。據立法建議，任何人如在港以業務形式提供任何虛擬資產與金錢現貨交易服務，須向海關關長申領牌照；建議涵蓋所有虛擬資產場外交易服務，不論有關服務透過實體店或其他平台提供。建議又賦予海關關長權力，監督持牌人在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規情況，執行新制度的法定和規管要求。另當局建議提供過渡安排。
●中遠海運國際(00517)公布，預期去年股東應佔溢利按年增長不低於70%，主要由於利息收益及應佔公司合營企業中遠佐敦船舶塗料（香港）溢利大幅增加所致。
●盈健醫療(01419)預期，截至去年底止半年純利不多於2,300萬元，較2022年度同期純利2.681億元大幅下降，主要是對新冠病毒相關的預防、檢測、疫苗接種及外展服務的需求及供應持續下降，以及全科醫療服務收益減少以致毛利下降所致。
●香港證監會表示，東區裁判法院昨批准律政司申請，將證監早前提訴的一宗「唱高散貨」案件移交區域法院審理，為首宗移交至區域法院進行刑事檢控的「唱高散貨」案件。區域法院的首次聆訊將於2月27日進行。
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