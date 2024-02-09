●政府就設立虛擬資產場外交易服務提供者（OTC）發牌制度的立法建議展開為期兩個月諮詢，4月12日截止。據立法建議，任何人如在港以業務形式提供任何虛擬資產與金錢現貨交易服務，須向海關關長申領牌照；建議涵蓋所有虛擬資產場外交易服務，不論有關服務透過實體店或其他平台提供。建議又賦予海關關長權力，監督持牌人在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規情況，執行新制度的法定和規管要求。另當局建議提供過渡安排。