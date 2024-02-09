致富智庫：參考「六罐子理財法」分配收入

《有錢人想得和你不一樣》一書中，便提到「六罐子理財法」（Jars System Money Management）。作者T.Harv Eker提出將收入按比例分成6份，實際上並不需要用6個罐子或開6個帳戶來分配薪金，最重要是掌握當中的理財概念和操作。

1.日常開支：50至55% 將收入的一半存放在這個罐子中，用作應付日常使費。如果仍然不夠，可以額外使用不多於收入5%，即最多只可使用55%。

2.投資聚財：10% 有人覺得投資應佔收入最少一半，才可以「快人一步，理想達到」。不過T.Harv Eker認為用收入的10%作為投資便足夠。這部分旨在培養出積少成多的習慣及創造被動收入，當有好的投資項目時，便可用這個「罐子」內的資金「重槌」投資。

3.休閒娛樂：10% 收入一成用作休閒娛樂，目的是讓你加添生活趣味，你可以用這份開支去購物、看電影、「食好西」去獎勵自己，有助加強人生的積極性。

4.長期儲蓄：10% 收入除了有固定的一部分作投資外，亦需要有一筆作不時之需的應急錢，例如用作突如其來的醫療費、失業時的生活費，這筆錢平日是不會動用到。

5.教育學習：10% 在現今的知識型社會，事物日新月異，自我增值是十分重要。T.Harv Eker認為每月有一筆錢讓自己學習不同的事物，可以提升自己的價值和能力。你可以用在讀書進修、上興趣班、購買書本等。

6.家用捐獻：5至10% 餘下的5至10%，部分可以用作給父母做「家用」，儘管金額只是象徵式，總算是盡一點點孝心。尤其是仍跟父母同住的，總不能「白食白住」。另可將小部分用作捐獻、助養小孩或捐贈予慈善團體等，保持關懷家庭及社會的心。