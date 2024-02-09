股壇MasterMind：美標指望再上 納指回調風險大

內地連續4個月陷通縮，差過市場預期。港股未能一洗頹風，繼續向下尋底，昨日挫逾200點，再失萬六關。龍年前夕尚餘半個交易日，走勢會繼續偏淡？晶片股何解突然逆市炒上？另一邊廂，美股強勢持續，道指、標指齊創新高，美股使唔使抖抖氣？