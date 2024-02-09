股壇MasterMind：美標指望再上 納指回調風險大
內地連續4個月陷通縮，差過市場預期。港股未能一洗頹風，繼續向下尋底，昨日挫逾200點，再失萬六關。龍年前夕尚餘半個交易日，走勢會繼續偏淡？晶片股何解突然逆市炒上？另一邊廂，美股強勢持續，道指、標指齊創新高，美股使唔使抖抖氣？
恒指短期缺乏方向
光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，藥明系恐受美國制裁的陰霾影響，以及阿里巴巴(09988)績後捱沽，令港股受夾擊向下，料恒指短期仍缺乏方向。
至於美股3大指數中，Kimmy認為標指仍有機會再上，可參考貪婪指數，反映投資情緒目前尚未達「非常貪婪」水平，料大市還未見頂；反之納指尚未突破歷史高位，處於稍為落後階段，加上部分大型科網股表現未如理想，所以回調風險較大，要密切留意「股王」英偉達本月底業績，將左右納指走向。
想睇Kimmy分析足本版，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240209-0209_00202_051/股壇MasterMind：美標指望再上-納指回調風險大
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