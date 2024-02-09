迪士尼上季多賺五成

增派息兼回購 調高全年盈測 迪士尼公布，截至去年底止2024財年第一財季純利按年升逾49%至19.11億美元；收入達235.49億美元，與對上一年同期的235.12億美元相差不遠，惟較預期的236.4億美元稍低；經調整每股盈利1.22美元，勝市場預期的99美仙。該企宣布提高派息五成至每股45美仙，今年將回購30億美元股份，其股價周四在美股早段曾升近一成，報108.99美元。

雖然季度盈利勝預期，亦已着手削減成本，但該企收入卻缺乏增長動力。業績展望方面，該企預計2024財年底有望實現或超越削減至少75億美元成本的目標，並調高全年預測，預計2024財年每股盈利約4.6美元，比2023財年至少高出20%。

斥117億入股Epic Games 同時，迪士尼宣布，將斥資15億美元（約117億港元）收購《Fortnite》（要塞英雄）工作室Epic Games股份，並於2025年秋季推出其旗艦ESPN串流服務。

回看第一財季用戶數據，Disney+核心訂閱用戶按季減少130萬，但因價格上升，每位用戶平均收入（ARPU）增加。迪士尼預計，本財季將增加550萬至600萬名核心Disney+訂閱用戶。

串流媒體業務虧損收窄 至於業務收入，迪士尼體驗部門收入達91.32億美元，增長7%；但娛樂部門的直接面向消費者業務錄經營虧損1.38億美元；所有串流媒體業務虧損則收窄至2.16億美元。包括主題樂園在內的體驗業務，國際部分錄得經營溢利3.28億美元，按年升大約3倍。

對於向Epic Games投資15億美元，行政總裁艾格對外媒表示，有關投資可能是迪士尼進軍遊戲世界最重要的一步。Epic Games創始人兼行政總裁Tim Sweeney則稱，將與迪士尼合作研發新的遊戲，把迪士尼的社群與《要塞英雄》的社群結合起來。

此外，迪士尼旗下ESPN、霍士及華納兄弟探索準備今秋聯手推出一個全新超大型體育串流平台，向用戶提供主要聯賽內容，料將重塑串流媒體市場格局。三方都將各自擁有該平台的三分之一所有權，但服務收費仍未確定，預計將明顯低於包含多個頻道的典型有線電視套餐，後者月費可達100美元以上。

迪士尼投資Epic Games，或是進軍遊戲世界最重要的一步。