日央行：難持續快速加息

日本央行副行長內田真一表示，即使日本結束負利率，亦很難想像該行會持續、快速地加息。日圓兌每美元昨日曾報148.71，每百日圓兌5.254港元。

內田真一指出，隨着愈來愈多公司提高薪酬並轉嫁不斷上漲的勞動力成本，服務業價格正上升，表明逐步取消刺激措施的條件正落實，市場預計將於3月或4月結束負利率，相當於將短期利率提高0.1個百分點；而日本央行的基本思路是通過研判通脹和經濟狀況，將政策利率設定在適當水平，當通脹達標在望，停止購買包括交易所買賣基金（ETF）在內的風險資產是自然的事。

內地救市或影響日股 日經平均指數昨日收報36,863點，升743點或2.06%，創近34年收市新高。不過，日資券商野村認為，隨着中國撐市措施出台，或改變資金流入日股的趨勢。該行補充，除非中國股市上漲更多地是由基本面而非市場措施推動，否則對其他市場的正面影響將是有限的。無獨有偶，盛寶資本市場（Saxo Capital Markets）亦指，隨着日本央行收緊貨幣政策的預期愈來愈強烈，日本市場氣氛可能趨向緊張，而中國市場見底反彈有可能會扭轉部分資金流向。