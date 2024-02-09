道指高開 美商廈危機禍及歐洲銀行

美國商業房地產市場危機持續發酵，不僅影響美國的地區銀行、個別的日本銀行，最新更蔓延至歐洲。專注房地產融資的德意志按揭銀行（Deutsche Pfandbriefbank，PBB）表示，該行因為商業房地產業務相關的敞口而增加了撥備，更以「金融海嘯以來最嚴重的房地產危機」形容目前狀況。

美對華商品逆差13年低 德意志按揭銀行表示，基於自身的財務實力，預期將繼續保持盈利，而且截至去年底，一級資本充足比率（CET1）依然保持在14%以上的目標水平，遠高過監管要求。

該行估計，2023年的全年撥備將會介乎2.1億至2.15億歐元，詳情將在3月7日公布；股價於周四盤中一度挫近4%。消息亦指，德國銀行業監管機構正密切關注情況，惟不會就個別銀行發表評論。

美國方面，市場似乎已開始消化商業房地產相關的負面消息。美股3大指數周四早段好淡爭持，道指曾升78點，報38,755點；標指挑戰5,000點大關未果，一度跌4點至4,990點；納指升22點，報15,779點。

經濟數據方面，美國去年貿易逆差降至7,734億美元，按年減幅近19%，亦為4年來首次下跌，其中對華商品逆差減少近27%，降至2,794億美元，為2010年以來最低水平。

另外，美國上周首申領失業救濟人數為21.8萬人，少過預期；截至前周持續申領人數為187.1萬。

5理由看好股市續揚 展望後市，摩根士丹利投資管理的美國股票高級投資組合經理Andrew Silmmon表示，有5大理由相信今年股市會繼續上漲。一是散戶資金流入；二是美國總統大選年以升市居多；三是聯儲局有望開始減息；四是通脹降溫勢頭良好；五則是本輪升勢的市場廣度擴張，升幅不止集中於少數的股票。

Silmmon解釋，根據過往數據，上述情況出現通常都會利好股市，更預測今年防守股可能會繼續跑輸，並且建議在投資組合中保留足夠的增長股，因為股市復甦的情況下，增長股表現會更好。

另外，過去許多投資者都因為覺得美股太貴，故此轉為投資其他股票市場，但這種想法可能是錯的，因為估值高低是基於盈利表現，而美國企業的盈利增長強勁，「從本質上來看，美股並沒有想像中那麼昂貴」。Silmmon認為美股可能會繼續跑贏其他市場。

值得留意的是，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson一直都看淡美股表現，他所代表的是大摩研究部的「賣方分析員」；而Silmmon是屬於代表「買方」的基金經理。在近期美股高歌猛進之際，被視為「美股大淡友」的Wilson亦變得低調，較少提及其看淡美股的觀點。