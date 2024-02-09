軟銀上季轉盈 投資收益勁

日本財團軟銀（SoftBank）近年投資經常失利，引發投資者質疑，特別是其投資的共享辦公室公司WeWork如今已陷入破產困境，其持有的大量阿里巴巴股票就更不用說了。不過，受惠於中國以外的環球股市大漲，軟銀旗下願景基金的投資組合表現亦有不錯的復甦，上季錄得6,007.32億日圓的投資收益，折合相當於約315億港元。

日本股市昨日顯著做好，軟銀股價亦急升11.06%，原因不止是因為願景基金表現，更多是由於軟銀旗下的Arm公布業績後，於美股盤後股價一度暴漲四成，以軟銀的持股價值推算，相關持股或者會為軟銀帶來近160億美元的帳面投資利潤。值得留意的是，根據軟銀去年11月時的說法，因為投資WeWork所帶來虧損超過140億美元，但如今看來，也許Arm的升勢足以彌補這部分的損失。

靠遠期沽阿里免輸錢 不過，目前軟銀的Arm持股要到今年3月中旬，才會正式脫離上市後的禁售期。換言之，就算Arm股價大漲，軟銀亦未必能及時套現。另外，軟銀因為阿里股價下跌而錄得9,430億日圓的相關損失。然而，由於軟銀透過預付遠期合約沽售了阿里巴巴的股票，該部分以「衍生品收益」入帳，該項目整體而言錄得12,047億日圓的收益。

就業績而言，軟銀上季收入按年升4.81%至17,748.41億日圓；純利9,854.75億日圓，按年由虧轉盈。