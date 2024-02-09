Arm連環報喜 曾飆45%

Rene Haas指，Arm的許可證費用增長是因為AI帶來了一系列非常強勁的推動力。

上季業績勝預期 料今季收入再升38% 半導體產業的全面復甦周期來得比預期中更快，英國晶片設計架構專利公司Arm交出了一份令市場驚喜的季度業績，並表明人工智能（AI）帶來的一連串需求正在推動業務的增長。更重要的是，Arm本季的業績數據預測同樣遠勝市場預期，料本季收入介乎8.5億至9億美元，以中位數計相當於按年大增38.23%，市場原先的估計只有7.8億美元。消息刺激Arm股價於周三美股盤後一度大漲逾四成；而周四開市後早段實際升45.42%，高見111.99美元。

Arm的收入構成主要分為兩大層面，一是許可證費用及其他收入（License and other revenue），主要是指客戶（晶片設計公司如英偉達、高通等）最開始使用Arm架構設計晶片時收取的一筆過費用。第二則是特許使用費（Royalty），是用「按比例抽成」方式對每塊使用Arm技術的晶片進行收費。

根據行政總裁Rene Haas的說法，Arm的許可證費用增長是因為「AI帶來了一系列非常強勁的推動力」。他說︰「從地球上最複雜的AI訓練和推理工具NVIDIA Grace Hopper 200（一款由英偉達研發的高端晶片），再到三星Galaxy S24手機等設備，愈來愈多AI運算正在更多的終端設備上運行。」

35%抽成來自智能手機 至於抽成的特許使用費用方面，財務總監Jason Child直言︰「我們也看到愈來愈多的Arm技術應用在晶片。隨着晶片中Arm技術含量增加，收費率也會隨之增加。Arm約35%的特許權使用費收入來自智能手機相關領域，我們從手機市場的復甦中受益。」

Haas補充指，Arm最新一代v9（Armv9架構）的分成費用比率大約是同等v8（上一代Armv8架構）的兩倍，而v9的收入佔整體特許使用權收入的比例，已從前一季的10%大增至本季的15%。「這不僅體現在智能手機領域，也體現在基礎設施和其他市場。」

或受惠AI個人電腦興起 若Arm管理層的說法為真，那麼近期包括三星在內的手機大廠推出的AI手機，將會成為Arm業務的極大助力；而在AI個人電腦（PC）方面，未來亦可能有類似趨勢。儘管目前PC的核心晶片市場仍是由英特爾（Intel）的x86架構所主導，但微軟近年已開始陸續推出使用了Arm架構晶片（由高通設計）的Surface電腦設備。

業績公告顯示，Arm上季收入按年增長13.8%至8.24億美元；非公認會計準則（Non-GAAP）下經調整純利按年升35.55%，達到3.05億美元。展望本季度，Arm預計本季攤薄後經調整每股盈利介乎0.28至0.32美元，好過市場預期的0.21美元。

Arm股價大漲