中企境外上市潮 嘀嗒傳第5度闖港
隨着A股全面註冊制改革實施近10個月，中國證監會揚言進一步建立以投資者為本的資本市場，雖然對中資企業的首次公開發行（IPO）表明嚴禁「帶病闖關」，但卻銳意深化資本市場雙向開放，政策東風快速吹起中企轉陣赴港上市潮。市傳內地召車平台嘀嗒出行（Dida）再向聯交所遞交上市申請，準備第5次衝刺香港IPO市場。
中證監網站資料顯示，本周二及周三合共發出10家中企境外發行上市的備案通知書，其中一半均以香港交易所(00388)為上市目的地，包括嘀嗒出行擬來港發行不超過1.94億股的境外上市普通股。而嘀嗒出行此前曾於2020年10月、2021年4月、2023年2月、2023年8月四次嘗試衝刺港交所IPO，但均以失敗而告終。
多企獲中證監備案通知
同時，內地物管企業泓盈城市、尚未有盈利生物科技公司盛禾生物（Sunho Biologics）、主營軟件即服務（SaaS）解決方案的邁富時管理（Marketingforce Manangement Ltd.）來港上市申請處失效狀態多時，近日齊齊再接再厲，均取得中證監有關境外發行的備案通知。
外媒指，中國快速時尚電商平台Shein高層最近數周一直與內地監管機構進行討論，以爭取對公司即將在紐約上市的批准，但無正式向中國國家互聯網信息辦公室及中證監要求取得批准，有接近Shein的人士表示有信心取得監管機構許可。
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