中企境外上市潮 嘀嗒傳第5度闖港

隨着A股全面註冊制改革實施近10個月，中國證監會揚言進一步建立以投資者為本的資本市場，雖然對中資企業的首次公開發行（IPO）表明嚴禁「帶病闖關」，但卻銳意深化資本市場雙向開放，政策東風快速吹起中企轉陣赴港上市潮。市傳內地召車平台嘀嗒出行（Dida）再向聯交所遞交上市申請，準備第5次衝刺香港IPO市場。

多企獲中證監備案通知 同時，內地物管企業泓盈城市、尚未有盈利生物科技公司盛禾生物（Sunho Biologics）、主營軟件即服務（SaaS）解決方案的邁富時管理（Marketingforce Manangement Ltd.）來港上市申請處失效狀態多時，近日齊齊再接再厲，均取得中證監有關境外發行的備案通知。

外媒指，中國快速時尚電商平台Shein高層最近數周一直與內地監管機構進行討論，以爭取對公司即將在紐約上市的批准，但無正式向中國國家互聯網信息辦公室及中證監要求取得批准，有接近Shein的人士表示有信心取得監管機構許可。