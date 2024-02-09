黃金ETF持倉降51噸 連續8個月淨流出

今年開局各地央行如期以靜制動，有默契地忍手凍息。不過，減息預期已驅使投資者先行在黃金市場趁早收割。世界黃金協會（WGC）表示，今年1月全球黃金交易所買賣基金（ETF）連續第8個月錄得淨流出，今次明顯由北美基金領軍撤出，反觀中國繼續主導區內ETF押注黃金。

資產總規模縮至1.6萬億 儘管上月全球黃金ETF淨流出約28億美元（約218.4億港元），總持倉減少51噸至3,175噸，加上金價高位回吐，全球黃金ETF資產管理總規模按月跌近2%至2,100億美元（約1.63萬億港元）。

按地區劃分，歐洲基金流出勢頭延長至8個月，但月內淨流出規模已縮至7.3億美元，反映他們對未來減息的預期已稍為減弱，且考慮到該地區金價表現不佳，投資者繼續減持黃金ETF持倉。繼8個月的流出之後，歐洲地區黃金ETF總持倉下滑至4年來新低。

北美基金亦轉為錄得23億美元淨流出，結束此前兩個月流入趨勢。分析指，可能與押注美國聯儲局3月開始減息的預期落空有關。美元及10年期國債孳息率反彈，對金價構成壓力，加上美股屢創新高，進一步削弱投資者對黃金的興趣。

亞洲基金則繼續買入黃金，上月規模增加2.15億美元，連續11個月淨流入，或因當地股市如滬深300指數按月計已連挫半年，且人民幣匯率亦見疲軟，提振投資者的避險需求。