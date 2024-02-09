美庫存意外增 油價靠穩

EIA指出，由於大雪使部分生產設施關閉，美國原油產量由去年12月的高位每日1,330萬桶，降至上月的每日1,260萬桶，但預計本月會回復至每日1,330萬桶水平。該署又認為，紅海航道阻礙問題，令未來幾個月布蘭特期油價格升至每桶約85美元水平，可是庫存積壓會在第二季起令油價有下行壓力。