美庫存意外增 油價靠穩
美國原油庫存意外上升，根據美國能源情報署（EIA）數字，截至1月26日當周，美國原油庫存增加123.4萬桶至4.207億桶，結束連降兩周，市場原預期續降21.7萬桶。惟以巴衝突消息反覆，油價走勢仍然靠穩，紐約期油及布蘭特期油昨日均微升。
EIA指出，由於大雪使部分生產設施關閉，美國原油產量由去年12月的高位每日1,330萬桶，降至上月的每日1,260萬桶，但預計本月會回復至每日1,330萬桶水平。該署又認為，紅海航道阻礙問題，令未來幾個月布蘭特期油價格升至每桶約85美元水平，可是庫存積壓會在第二季起令油價有下行壓力。
5石油巨企派息回購新高
另外，全球5大石油公司英國石油、雪佛龍、埃克森美孚、蜆殼和道達爾能源相繼公布去年業績後，有內媒指出，儘管化石燃料的前景面臨諸多不確定因素，但這5大天王派息和股票回購總額就達1,138億美元（約8,876.4億港元），相較2022年的創紀錄水平還要高出10%左右，主因管理層都希望給市場定心丸，來提振股價。
此外，內媒消息指，中國石油(00857)今年1月份油氣及支持服務產業鏈平穩高效運行，主要生產經營指標保持穩步提升，利潤總額、淨利潤按年均實現較大幅度增長。內地油氣產量當量再創歷史新高，原油、天然氣產量均超計劃運轉；海外油氣生產權益產量當量較去年同期增長。
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