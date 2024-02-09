港零售今年料增5% 短期難復甦

會計師行羅兵咸永道預測本地零售銷貨價值今年可達到4,280億元，即按年增長約5%，惟增幅較去年的16.19%顯著放緩，也較近年高位、2018年的4,851億元低一成三。該行解釋，有關估算是考慮了全球經濟不確定、地緣政治局勢以及香港股市和房地產市場的不確定等一系列持續影響本地經濟的因素。

百貨化妝奢侈品看俏 至於何時才返回疫情前盛況？該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港區主管合夥人鄭煥然估計，本地一年零售額需要3至4年時間才可突破5,000億元。

去年增長較高的3個消費類別是奢侈品行業（55%）；服裝、鞋類及相關產品（41%）；藥物及化妝品（39%），普遍升四至五成，主因是2022年的基數較低，以及去年恢復通關。展望今年，可望有傑出表現的零售類別，包括百貨公司貨品、藥物及化妝品和奢侈品行業，預計增長率分別達19.4%、13.9%及11.4%。

對於香港人消費額流失至深圳，鄭認為，是由於人民幣匯價低水，以及香港零售成本高導致的價格差異所帶動。另外，因為消費體驗不同，尤其是一些大型會員制的超級市場在東莞、深圳等地相繼擴張，吸引大批港人北上。

惟他預測，美國將於6至7月起減息，屆時人民幣匯價將回升，中港兩地價格差異將收窄，加上香港人對這些大型會員制超市的好奇心逐漸消淡，消費力流失至深圳的情況也會隨之淡去。

促港府搞好國際盛事 提到政府的角色，他建議當局應辦好大型國際盛事，以提振整體氣氛和零售。尤其過去周末的足球表演賽，國際球星沒有上陣，他形容是一件不幸事件，政府應從中學習，做好管理。

另外，他又建議港府與大灣區城市做好溝通和合作，以免互相競爭遊客，尤其應該由港府建議內地政府恢復一簽多行。始終香港人口少，靠本地人推動消費不如由遊客來推動更好。