恒指失守萬六 阿里冧6%遭看淡
阿里巴巴(09988)業績「佗衰家」連累恒指跌足兩日，周四再跌逾200點，失守16,000點；而新春長假期臨近，大市交投亦轉趨淡靜，全日成交金額僅有777億元，是1月15日之後最少。
恒指昨日低開93點後走勢反覆，雖然一度倒升11點，高見16,093點，但之後無以為繼，午後更急挫260點，低見15,821點，最終收報15,878點，跌203點或1.26%。
北水掃貨日飆95%
不過，北水入市態度非常積極，昨淨流入勁增95%至逾45億元，金額屬兩星期以來最大。另全日沽空比率約15%。
至於跌市元兇阿里巴巴，單一股份已經拖低恒指86點，收市跌6.14%，報70.3元；京東集團(09618)亦跌2.6%，收報88元。雖然一眾大行最新下調了阿里目標價，惟價位仍然有100元樓上，又以滙豐環球研究最進取，料見115元，高盛則較淡看102元。
滙豐環球研究指出，阿里股價要出現明顯的價值重估，需要見到本土電商業務勝預期，以及出售資產計劃落實。美銀證券則降其非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤預測約7%，但認為他們今年策略重點放於恢復淘天集團及雲業務，以及阿里國際數字商業集團（AIDC）。
美法案玩殘藥明系
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