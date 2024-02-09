恒指失守萬六 阿里冧6%遭看淡

恒指昨日低開93點後走勢反覆，雖然一度倒升11點，高見16,093點，但之後無以為繼，午後更急挫260點，低見15,821點，最終收報15,878點，跌203點或1.26%。

北水掃貨日飆95% 不過，北水入市態度非常積極，昨淨流入勁增95%至逾45億元，金額屬兩星期以來最大。另全日沽空比率約15%。

滙豐環球研究指出，阿里股價要出現明顯的價值重估，需要見到本土電商業務勝預期，以及出售資產計劃落實。美銀證券則降其非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤預測約7%，但認為他們今年策略重點放於恢復淘天集團及雲業務，以及阿里國際數字商業集團（AIDC）。

阿里最新評級及目標價