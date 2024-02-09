滬綜兔年瀉12％ 連挫3載

中證監易帥帶挈內地股市在兔年收爐日「輸家食尾胡」，滬綜指周四收升36點或1.28%，收報2,865點，連同深成指連升第3日，兩市總成交亦連續兩日錄逾萬億元（人民幣‧下同）。不過，總結癸卯兔年的A股表現，卻未能吐氣揚眉，滬綜指年內累瀉12.21%，是5年前（亦即戊戌狗年）之後表現最差，更是連續第3個農曆年下挫，弱勢未改。

北向資金流方面，昨日連續第8日出現淨買入，金額為5.83億元。全日有逾4,800隻個股上升，逾千股升停板，而晶片、氟概念、華為算力、專精特新等板塊於兔年最後一個交易日領漲；銀行、煤炭、釀酒、石油等則有所回調。

新規後轉融券交易插 此外，在中證監本周二「禁空」宣布暫停新增轉融券規模後，數據顯示，2月7日（即新政後第一個交易日），市場僅有5宗轉融券交易，而上星期相關交易最多達6,000宗。

對於中證監新主席由吳清接棒，分析認為A股後市可能會否極泰來。事關前兩次中證監主席被免，股市都迎來升浪。其中，2016年劉士余接替肖鋼之後，滬深300指數兩年間漲幅逾40%。至於易會滿2019年接替劉士余後，指數兩年內亦上漲逾80%。

官媒前總編輯胡錫進發文稱，中證監負責人變動的重大消息，輿論反應普遍很積極，又認為吳清可謂「受命於股市的危難之際，被寄託了中國社會從上到下的期待」。

A股上月走資249億 就在市場觀望外資會否轉趨積極流入A股之際，國際金融協會（IIF）昨公布，今年1月內地股市流出金額達32億美元（約249億港元），債市流出47億美元（約366億港元），為連續第7個月錄得資金流出。

至於新興市場1月吸引357億美元（約2,784億港元）的外國投資組合淨流入，其中債務投資約427億美元（約3,330億港元），為2021年6月以來最多，股票則錄得69億美元（約538億港元）資金外流。