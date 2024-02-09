華連續4個月通縮 物價創14載最大跌幅

工業出廠價續挫 消費不足 人行預告催谷 內地連續4個月苦陷通縮，國家統計局公布，1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，跌幅擴至2009年9月以來最大，且遠差過市場預期；同月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅改善至2.5%，但仍陷入連續16個月通縮。顯見，當局需要採取行動，以免通縮預期在消費者行為中變得根深柢固。

國統局城市司首席統計師董莉娟解釋，CPI按年降幅比前月擴大0.5個百分點，主要是去年農曆新年在1月，有別於今年農曆新年在2月，令去年1月的基數較高，加上去年疫情防控轉變後消費需求明顯增加所致。

上月特別是食品價格按年下降5.9%，拖累CPI下降約1.13個百分點。當中，豬肉、鮮菜和鮮果價格分別跌17.3%、12.7%及9.1%，合計影響CPI下降約0.78個百分點，佔CPI按年減幅九成多，是帶動CPI按年下滑的主要因素。

野村或再降全年CPI預測 不過，若剔除食品及能源價格，核心消費通脹按年亦僅漲0.4%，低過去年12月0.2個百分點之餘，升幅更重返去年6月水平。

受國際大宗商品價格波動、內地部分產業進入傳統生產淡季等因素影響，上月PPI不論按年或按月均持續受壓，但是跌幅略為收窄。當中，生產資料按年跌3%、生活資料跌1.1%，兩者跌幅分別收窄0.3個百分點及0.1個百分點。

野村表示，通脹數據反映內地今年開局的經濟動力維持疲軟，即使高頻數據顯示食品價格2月有所回升，該行仍把全年CPI預測由原來的增長0.6%，下調至0.4%，又重申預測尚存下行風險。大華銀行同樣調低全年消費通脹預測，由原先1.7%降至1%。

促訂長期政策釋放儲蓄 不過，荷蘭國際集團（ING）認為關於中國陷入通縮的情況被誇大，特別是基數效應讓上月數據差過實際情況，認為上月CPI按年跌0.8%，已屆這輪周期的底部。再者，明顯拖累CPI的豬肉價格在過去兩個月已經回升，相信對物價的影響將消退，農曆新年的需求或推動CPI本月轉正。

內地經濟不斷受樓市低迷、地方債務高企及股市拋售等問題困擾，安聯貿易表示，當局急需恢復消費者的信心，並制訂以消費者為中心的長期政策，以釋放內地消費者的巨額儲蓄。否則上述問題會拖累2025至2029年中國經濟平均增速只有約3.9%，明顯低於疫情爆發前預測。

人民銀行昨日隨即發布去年第四季貨幣政策報告，提及物價取決於實體經濟供需，又解釋目前物價較低，乃經濟有效不足、供需恢復不同步所致，但未來隨基數效應減弱、商品服務需求持續回暖，料物價有望溫和回升，PPI跌幅續收斂。下一步會加強政策協調配合，有效支持促消費、擴內需、保物價在合理水平。

此外，人行昨於公開市場已開展3,450億元（人民幣‧下同）逆回購操作。當中，7天期佔900億元，14天期佔2,550億元，全日淨投放3,020億元。

工業生產者出廠價格指數上月雖有改善，但仍陷連續16個月通縮。 內地消費物價按年變化 工業生產物價續弱