專家點評：美投資級企業債需求殷

最新數據顯示，環球投資者對美國投資級別企業債券需求持續強勁，去年11月外資增持美國投資級別企業債277億美元，亦是連續第12個月淨買入美國投資級別企業債。

去年首11個月外資流入美國投資級別企業債總額達2,940億美元，對比2022年淨流入1,020億美元增長明顯。去年首11個月的月度平均淨流入270億美元，幾乎是歷史均值兩倍，反映異常強勁需求非常穩定。

外資需求對消化美國信貸市場非常關鍵，去年首11個月美國投資級別企業債淨發行額度高達5,950億美元，外資佔企業債淨供應量已升至近50%，明顯高過2016至2022年期間的39%。

至於去年首11個月高達2,940億美元的外資淨流入規模，與2015至2017年債券需求高企時步伐相若。當時環球央行量化寬鬆及減息等寬鬆貨幣政策，引發市場追逐收益率，但作為參考的美國投資級別企業債指數收益率在2015至2017年期間，最高為2015年12月下旬僅約3.71厘，大幅低於上周五約5.18厘，因此預期外資對美國投資級別企業債需求仍將強勁。

私人投資者加注國債 外國私人投資者在去年11月是美國國債的最大買家，經價值調整後去年11月外國私人投資者持有的長期美國國債規模增加790億美元。私人投資者在去年首11個月中，有10個月為美國國債的淨買家，持有總額增加4,470億美元。預計需求將在今年持續，因為投資者希望在聯儲局於今年下半年開始減息之前鎖定更高的收益率。

隨着聯儲局加息周期明顯結束，預計外國私人投資者對長期美國國債需求將繼續強勁。根據今年1月19日公布的美國國債持有數據，私人投資者自去年7月以來已購買2,180億美元的長期國債，而官方機構同期或因應對美元強勢維持本地貨幣穩定而沽出920億美元的美國國債。若隨着美元從高位回落，預計外國官方機構沽出規模或將在12月開始回落。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪