大行觀點：今年亞洲市場機遇處處

亞洲在今年的增長將好過去年，這主要是考慮到去年對亞洲區不利的全球因素將在今年轉變為利好，如貨幣政策收緊將轉為寬鬆、亞洲出口下滑將轉為適度增長、內地有望推出更多支持增長的政策等。

現時預期內地繼去年國內生產總值（GDP）增速超過官方目標後，持續的政策支持有望支撐今年增長站穩於4.5%左右。不過，實現這一目標還需採取有效措施來穩定房地產行業、提振消費者信心，並平穩轉型至長期增長動力。

另外，佔全球GDP達40%的國家和地區將在今年舉行大選，投資者應採取適當的對沖措施來應對市場波動加劇。目前，預期部分經濟體如印尼、南韓、台灣、香港和新加坡將緊隨聯儲局在今年第二季開始降息。這比之前預期的下半年略早，區內其他經濟體可能在第二季開始釋出寬鬆信號，為各國央行跟進聯儲局在下半年實施減息做好準備。

區內經濟體GDP勢回升 隨着美元強勢逐漸消退，今年亞洲各經濟體可望大幅降息0.5至一厘，這有望推動今年下半年亞洲實際GDP增長提高約0.5至一個百分點，至5.5%。亞洲區外向型經濟體對於全球貿易周期的起伏最為敏感，因而也將成為上行周期的最大受益者，這包括在去年的工業下滑中受到最大衝擊的南韓、台灣、馬來西亞和泰國等，尤其是南韓和台灣，在科技行業轉好的推動下，企業盈利有望大幅復甦。

儘管亞洲宏觀經濟情勢持續改善，但短期內亞洲貨幣兌每美元可能偏軟。事實上，美元在去年底回軟後已開始收復失地，因為市場計入的寬鬆預期看來過於激進。不過，在聯儲局開始降息及美元中期內走軟之前，這為投資者提供了加倉亞洲貨幣的機會。

內地方面，預料將在3月的「兩會」上再度將增長目標設定在5%左右，以強調支持增長的立場──考慮到基數效應消退，這可以說是一個雄心勃勃的目標。內地將推出更多支持政策的預期繼續支持看好中資股票的觀點。在基準情景下，宏觀經濟將持續復甦，而不會急劇減速，企業盈利應會逐漸改善，今年股市有低雙位數上漲空間。便宜的估值和全球基金對該市場的配置位於偏低水平，也為配置不足的投資者提供了低成本買入的機會，同時下行空間可能也有限。

看好「ABCs」相關題材 亞洲新興市場將繼續看好。該市場在「軟着陸」基準情景中有望取得不錯的表現，在「金髮女孩」上行情景中，還有望帶來更多上行空間。基於周期和結構動態的變化，對亞洲股票做出幾項調整：上調印尼評級至看好，下調馬來西亞至不看好，依然看好印度，不看好新加坡市場。

在亞洲增長機會中，繼續關注與「亞洲ABCs」相關的股票：即人工智能（AI）受益者、下個10億級銀行以及消費增長相關題材。儘管這些股份在去年總體盈利增長持平，但在2024年和2025年盈利有望強勁復甦，年複合增長率可望達到28%。

日本方面，儘管強勁的動力有所放緩，但東證指數年初以來仍錄得0.5%的漲幅，遠優於亞洲（日本除外）指數，甚至跑贏標普500指數。海外投資者熟知的日本大型股表現更為亮眼，年初以來跑贏基準指數兩至5個百分點。繼去年12月強勁升值後，日圓回軟已成為日本股市最有力的驅動因素。此外，儘管買盤在去年下半年放緩，但在基本面因素支撐下，全球投資者需求將快速回升。

日股吸資能力有餘未盡 外資對日本股票的興趣重燃，可望帶動日本股市在短期內進一步錄得中個位數漲幅。與此同時，日本股市的中長期投資前景依然看好：工資上漲和通脹應會支持日本在今年取得大約2%的名義增長（遠高於0.3%的20年均值），通脹上升帶動利潤率改善，日本央行緩慢推進貨幣政策正常化，預料在第二季取消負利率政策，惟今年政策利率將維持在零，同時2024財年的盈利增長應保持在7%的穩健水平。

除偏好優質價值股外，亦看好目前表現落後的增長股。隨着美國10年期國債孳息率下降，該類股今年的盈利增長料將高於市場平均。投資者可關注在過去兩年跑輸基準且國內業務比重較高的公司，例如非必需消費品行業的部分個股。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室