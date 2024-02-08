價量齊挫：上月商廈成交額4億瀉92%

本港經濟未見明顯改善，商廈市場價量齊挫。有報告指出，1月商廈註冊宗數及總值按月同樣大跌，挫幅分別約32.8%及92.9%，期間整體甲級寫字樓呎價跌幅亦擴大至約2.1%。

美聯工商舖資料研究部昨發表的《商廈快訊》報告指出，上月商廈投資市場表現淡靜，該類物業註冊宗數錄41宗，涉及成交金額共錄4.07億元。

上月50大指標甲廈成交量錄7宗，較大宗矚目的成交包括九龍灣億京中心A座低層，成交金額約3,920萬元。其他分層商廈成交集中於尖沙咀及葵涌，其中尖沙咀力寶太陽廣場上月錄3宗買賣。

中環甲廈呎租53元 跌3.8% 至於分散業權甲廈租金，上月也回落約0.5%。當中，中環甲廈平均呎租約53.1元，按月明顯下跌約3.8%；去年12月同區呎租較11月上升約0.8%。上月連環錄得金融行業或外資的大手租賃成交個案。其中，國際金融中心2期62樓全層，獲基金公司富蘭克林鄧普頓以約299萬元月租承租，涉及面積達2.3萬方呎，呎租約130元。而上月該區平均成交呎價約28,852元，按月再低約2.5%。

報告又指，上月本港整體指標甲廈空置率約10.6%，按月未有變化，而包括上環、中環及金鐘的港島核心區空置率，則回落至約9.4%。