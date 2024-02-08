新盤概況：凱滙四房重售 2450萬沽
農曆新年前夕，市區新盤大單位再錄成交。信和置業(00083)等的觀塘凱滙第1期，昨重新售出早前終止交易的四房單位，為第1座48樓A室，實用面積1,092方呎，連兩個車位以2,450萬元成交，呎價約22,436元。
資料顯示，該單位原在去年7月以2,400萬元連一個車位售出，其後在上月底終止交易。據車位價單，是次其中一個連單位沽出的車位售價為305萬元。同系旺角ONE SOHO的25樓A1室一房戶，以約613.5萬元沽出，呎價21,528元。
尚璟特色戶賣9126萬
另外，由崇傑地產發展的西半山尚璟，最新招標售出6樓A室特色戶，實用面積2,028方呎，採三房連書房間隔，附621方呎平台，以9,126萬元連車位售出，呎價45,000元。買家可享先住後付優惠，成交期長約3年半。是次沽出單位為最低層，做價為項目新低。該盤累沽15伙，套現逾18.5億元。
英皇國際(00163)等的壽臣山洋房項目壽臣山15號，上載最新銷售安排，將於大年初二標售5號洋房，物業實用面積6,695方呎。
飛揚1期兩房625萬成交
薈鳴累售99伙
宏安地產(01243)自上月起開售的黃大仙薈鳴，迄今累沽約99伙。昨日錄得21樓B室一房單位成交，實用面積226方呎，成交價406.2萬元，呎價約17,973元。
至於恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅，最新以606.92萬元售出2座15樓L室一房戶，按單位實用面積266方呎計，呎價約22,817元。
此外，中洲置業的沙田星凱‧堤岸修訂價單，取消多項折扣及優惠，包括3%的「直達金鐘大優惠」，6%的「專才住靚屋大優惠」以及介乎2.25至4.25%的額外售價折扣等。
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