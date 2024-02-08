新盤概況：凱滙四房重售 2450萬沽

資料顯示，該單位原在去年7月以2,400萬元連一個車位售出，其後在上月底終止交易。據車位價單，是次其中一個連單位沽出的車位售價為305萬元。同系旺角ONE SOHO的25樓A1室一房戶，以約613.5萬元沽出，呎價21,528元。

尚璟特色戶賣9126萬 另外，由崇傑地產發展的西半山尚璟，最新招標售出6樓A室特色戶，實用面積2,028方呎，採三房連書房間隔，附621方呎平台，以9,126萬元連車位售出，呎價45,000元。買家可享先住後付優惠，成交期長約3年半。是次沽出單位為最低層，做價為項目新低。該盤累沽15伙，套現逾18.5億元。

此外，中洲置業的沙田星凱‧堤岸修訂價單，取消多項折扣及優惠，包括3%的「直達金鐘大優惠」，6%的「專才住靚屋大優惠」以及介乎2.25至4.25%的額外售價折扣等。