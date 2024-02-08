市區大屋苑劈得甘

康怡靚盤失守6球 美孚低估價一成沽 樓市氣氛極度疲弱，市區大型屋苑坐擁優勢照冧價，鰂魚涌康怡花園鄰近商場及港鐵站的座數，樓價不足兩個月再度失守「6球」。荔枝角美孚新邨亦有原則兩房戶劈價後以665萬元易手，大幅低估價逾一成，原業主需蝕讓離場。

中原楊文傑指出，上述為康怡花園Q座低層14室，實用面積約466方呎，屬兩房間隔，原叫價約680萬元，其後已下調至約630萬元，最終累減約92萬元，以約588萬元易手，呎價約12,618元。資料顯示，該單位坐落的座數，鄰近康怡廣場及港鐵站出入口，而毗鄰的P座已率先於去年12月失守600萬元，當時售出的低層14室，同屬實用面積約466方呎兩房單位，成交價580萬元。

香港置業吳志輝表示，上述美孚新邨6期蘭秀道36號高層A室，實用面積約689方呎，去年7月以約885萬元放售，勁減約220萬元於早前售出，呎價約9,652元。

資料顯示，該單位的大型銀行網上估價約741萬元，是次售價較估價明顯低約10.9%，而原業主於2017年3月以約845萬元購入單位，持貨接近7年帳面虧損約180萬元或約21.3%。

柏蔚山5年損手680萬 樓價跌勢不止，半新盤已淪為蝕讓溫床。中原林龍南表示，北角柏蔚山3座高層H室，實用面積約833方呎，套三房享海景，原叫價約2,050萬元已需大幅蝕讓，終再減約250萬元，以約1,800萬元轉售，呎價約21,609元。原業主於2018年以約2,480萬元入市，持貨逾5年帳面虧損約680萬元，料為項目近年蝕讓金額最大個案，蝕幅約27.4%。

朗城滙鬆綁即賣貶11% 此外，額外印花稅期限縮短後，再有業主提早止蝕離場。中原王勤學表示，元朗朗城滙1座高層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，原以約750萬元放盤，亦屬蝕讓價，最後減至約710萬元沽出，呎價約14,343元。原業主於2022年1月才以約800萬元買入單位，持貨滿兩年鬆綁即沽，帳面虧蝕約90萬元或約11.3%。

加惠臺兩房蝕100萬 中原柳志明表示，西區加惠臺1座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，享開揚海景，以880萬元成交，呎價約18,966元。單位2018年8月購入價約980萬元，至今逾5年帳面虧損約100萬元，貶值超過一成。

二手市場最新低價及蝕讓成交