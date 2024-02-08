一田新界5月增兩超市

兩間涉資數千萬元的新分店分別位於白石角Silicon Hill及屯門NOVO LAND，暫定於5月正式開幕。兩間分店各佔地約4,000至5,000方呎，同屬一田超市系列。

為了調整業務發展，一田打算為屯門及觀塘分店進行優化工程，屯門店將於2月21日起開啟優化工程，暫定將於4月下旬完成；觀塘店則將於3月11日起開啟工程，暫定將於5月下旬竣工。優化工程進行期間，兩所分店將如常營業。工程完成後，兩間分店將重新規劃其店內貨品布局。

一田發言人表示，一向定期審視業務概況，並根據未來的發展方向，適度調整各分店的布局。一田今年着力發展超市陣容，同時就旗下分店進行不同程度的優化工程，以配合集團整體發展方向，同時滿足市場所需。未來會繼續物色開設新店的可能性，同時會持續推動專業化管理、數碼化及可持續發展等範疇。