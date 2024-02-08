英或衰退 智庫籲擴投資救經濟

曾警告英國有機會陷入「10年低迷」的智庫國家經濟社會研究院（NIESR）預估，去年第四季英國的國內生產總值（GDP）與第三季相同，皆為收縮0.1%，在連續兩個季度倒退之下，技術上陷入經濟衰退，建議政府大力投資去振興經濟。

在其季度報告，NIESR預測英國通脹將由去年底的4%，降至今年第二季度的1.2%，屆時英倫銀行會在5月開始減息。減息理應有利經濟，然而，在去年底衰退的背景下，預料今年英國經濟僅增長0.9%，並且中期內維持相若的低增速。

要解決低增長問題，該智庫認為是增加公共投資，而不是減免稅收，而且未來10年公共投資至少需要維持在GDP的4%。

逾半CEO估3年內收購 不過，會計師行羅兵咸永道對今年看得較樂觀。該行指出，雖然去年英國的公司併購數量按年少17%至3,628宗，但其一項訪問300名行政總裁（CEO）的調查顯示，隨着通脹放緩、利率已見頂，信心正恢復。由於利率逐漸向下，英國的併購交易低迷狀況應該會有所緩解，超過一半的英國行政總裁預計在未來3年內會進行重大收購。

樓價連揚4個月 年漲2.5% 另外，英國樓價回升。當地大型按揭公司Halifax公布，上月英國平均樓價按年升2.5%，連升4個月；按月則升1.3%或3,924英鎊，全國平均樓價為291,029英鎊（約287.52萬港元）。其中倫敦仍是全英最貴城市，今年1月平均樓價約52.95萬英鎊（約523.15萬港元），按年跌0.4%。該按揭公司認為，樓價升與近期按揭公司之間競爭加劇而減按息有關，而通脹預期回落，以及預計今年減息，都有助推動買家入市。不過，經濟狀況多變，今年全年樓價下跌的機會仍然存在。