福特上季收入3588億勝預期 派特別息

美國老牌車廠福特（Ford）第四季業績勝預期，截至去年12月底止的一季，收入按年升4.54%至460億美元（約3,588億港元），較市場估計的403億美元（約3,143億港元）為高。不僅如此，該企還宣布派發特別息每股0.18美元，並料商用卡車將會成為今年盈利增長主力。消息刺激福特周三早段曾升逾7%，報12.98美元。

福特提及，他們將會推出新款小型電動車，冀與特斯拉（Tesla）準備中的Model 2一較高下。該企行政總裁法利（Jim Farley）又表明，集團投入在大型電動車的投資將會減少，惟會照顧不同顧客在汽油車、油電混合車和電動車之間的選擇。

業績公告則顯示，由於罷工潮令集團與美國汽車工人聯合會（UAW）簽訂增加員工養老金和退休福利的新合約，導致一筆17億美元的稅前非現金損失需要撇帳，福特上季淨虧損為5.26億美元，對上一年同期賺12.89億美元；惟以非公認會計準則（non-GAAP）計的經調整後每股盈利有0.29美元，遠超市場估計的0.13美元。

福特又預期，本年經調整除稅及利息前盈利（EBIT）介乎100億至120億美元，經調整自由現金流介乎60億至70億美元，資本開支則介乎80億至95億美元。

華上月汽車銷量年升48% 另邊廂，中國汽車工業協會（又稱中汽協）昨公布1月汽車產銷分別完成241萬輛和243.9萬輛，按月跌21.7%和22.7%，按年增51.2%和47.9%。

Uber去年有錢賺 上市後首見 至於召車程式「始祖」Uber則錄得自上市以來首次年度盈利，截至去年12月底止的全年純利有18.87億美元（約147億港元），2022年虧損則為91.41億美元。單計第四季，純利有14.29億美元，按年升1.4倍，其中10億美元是來自股權投資重估的未實現收益；收入則增長15.44%至99.36億美元。

該公司表示，上季月度活躍消費者人數達到1.5億，按年增長14.5%；又預期第一季的總預訂量介乎370億至385億美元之間。