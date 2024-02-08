百勝增派息 股價飆

百勝上季收入24.93億美元，按年增19.39%，多過市場預期，經營利潤增1.7倍至1.1億美元，不包括臨時補貼及外匯等影響的核心經營利潤按年增長3.24倍至1.11億美元。

受惠新舖銷售貢獻增加及低基數效應，百勝上季系統銷售額按年增長21%，當中肯德基及必勝客各增20%及24%；整體同店銷售增長4%，肯德基及必勝客各增3%及6%。

收入破頂 睇好新春生意 首席財務官楊家威表示，上季開首確實有一些挑戰，但情況在11至12月改善。集團季內調整銷售策略，推出不少新產品及活動，促進客流量及銷售額增長，即使客單價下降，但利潤率得以保持。

全年計，百勝總收入達到創紀錄的109.8億美元，按年多14.73%，純利按年增87.1%至8.27億美元；餐廳利潤率達16.3%，按年增長2.2個百分點，超越2019年水平。

管理層雖提及惡劣天氣可能帶來的影響，但預期農曆新年生意穩定，重申集團給予各市場因地制宜的靈活性，並預期今年首季核心經營利潤料按年保持平穩。

首席執行官屈翠容承認，顧客愈發成熟及理性，要求產品「又平、又靚、又正」，但這視乎公司怎麼擁抱這改變。她強調，就算進行促銷活動，都會顧及品牌的長期價值及利潤空間。肯德基在不犧牲利潤的情況下仍能保持低價，必勝客的平均訂單金額則自2017年的120元人民幣下降到目前的90元人民幣。

雖然中國經濟增長放緩，屈表示，消費升級依然存在，只是比較「低調」，如低線城市的商場數量依然有增長，低線城市的消費者依然有購買力，這些城市的平均單價與高線城市的差距不是很大。屈表示，目前超過一半的新店布局在低線城市，以滿足這些地區長期消費升級帶來的需求。

大行叫買 目標價510元 百勝去年全年淨增1,697間分店，開店數量是歷來最多的一年，亦超出公司指引。集團今年計劃淨增1,500至1,700間分店。屈指，除了開拓新市場，在現有市場還會繼續增加店舖密度，以收窄顧客距離及降低配送成本，集團繼續以2至3年回本期為目標，又提及重整成本架構依然是重點工作。

高盛指，百勝去年回饋股東8.33億美元，高於指引，管理層進一步提高對今年回購的目標指引，遂予「買入」評級及港股目標價476元。富瑞同樣予「買入」評級，目標價510.7元。

百勝中國季績摘要