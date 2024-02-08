歐舒丹基金股東籲美上市釋放價值
日前市傳私募股權公司黑石集團考慮收購護膚品公司歐舒丹(00973)後，持有150萬股歐舒丹的基金股東Butler Hall Capital隨即向公司董事會致公開信，力陳任何收購價低於每股45元都是大幅地低估。信中更稱香港不應作為第一上市地，應該在美國交易所重新上市，以釋放巨大價值。該股昨日收跌0.18%，至27.75元。
Butler Hall預計歐舒丹2024至2026財年的複合年增長率約為17%，是同期平均同業接近9%的約兩倍，但目前歐舒丹股價僅達盈利對自由現金流比率的17倍，大幅跑輸同業的平均約40倍。「香港上市證券的吸引力發生了變化，導致歐舒丹與全球美容公司之間的折讓擴大」。
Sol de Janeiro估值624億
「作為主要上市地點，香港是錯誤的市場，因為其絕大多數收入來自亞洲以外，而其最重要的資產位於美國」，該基金又指「在合適的交易所上市不僅會吸引許多目前不願向香港配置資金的主動投資者，還會引起許多被動基金的濃厚興趣」。
其中歐舒丹旗下品牌Sol de Janeiro就被該基金視為擁有強大的增長前景，如Sol獨立在美國分拆上市，價值就可逾80億美元（約624億港元）。
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