歐舒丹基金股東籲美上市釋放價值

Butler Hall預計歐舒丹2024至2026財年的複合年增長率約為17%，是同期平均同業接近9%的約兩倍，但目前歐舒丹股價僅達盈利對自由現金流比率的17倍，大幅跑輸同業的平均約40倍。「香港上市證券的吸引力發生了變化，導致歐舒丹與全球美容公司之間的折讓擴大」。

Sol de Janeiro估值624億 「作為主要上市地點，香港是錯誤的市場，因為其絕大多數收入來自亞洲以外，而其最重要的資產位於美國」，該基金又指「在合適的交易所上市不僅會吸引許多目前不願向香港配置資金的主動投資者，還會引起許多被動基金的濃厚興趣」。

其中歐舒丹旗下品牌Sol de Janeiro就被該基金視為擁有強大的增長前景，如Sol獨立在美國分拆上市，價值就可逾80億美元（約624億港元）。