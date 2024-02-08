華上季樂器收入縮18% YAMAHA再削業績預測

港人熟悉的日本樂器名廠YAMAHA（山葉，內地叫「雅馬哈」）最新的季度業績預測折射出中國經濟的困境。

YAMAHA再度下調截至3月底止本財政年度的業績預測，其中純利削15.94%至290億日圓，即跌幅預測升至24.03%，不能全怪中國，亦與歐美電子琴需求復甦較遲緩有關。

然而，餘下都是中國的問題，指市況持續低迷。本財年中國樂器收入預測調低至425億日圓，按年跌16.66%，連2020年3月底止財季都不如。YAMAHA中國樂器收入在疫情期間仍有增長，可是去年12月底止上財季按年跌18.6%，減去過去3個財季，本季恐再跌11.62%至僅76億日圓；考慮到日圓兌人民幣去年貶值會有折算收益，實際情況恐更嚴峻。

擬將生產集中日本 在華業績差，不見得是國人杯葛日貨，事關內地龍頭珠江鋼琴上周也預告，去年不計非經常性項目會轉蝕4,100萬至5,300萬元人民幣（跟首3季相減可知末季繼續蝕本經營），原因是鋼琴銷量大幅下滑，增加了「人員優化」（裁員）費用支出。

事實上，YAMAHA產能以日本和中國為重心，內地賣的樂器很可能是國貨。然而，調低業績預測的另一原因，正是上季為中國鋼琴廠減值21.47億日圓（約1.13億港元），本季還有約3億日圓入帳，指海外勞工成本上升、地緣政治風險、中國市場變化等因素下，「海外生產的好處下降」，決定把資源集中在日本，並計劃裁掉2,000名或約一成的海外工廠「要員」。

然而，中國學琴的孩子據說佔全球過半，YAMAHA等琴廠的困境更令人擔憂的，應該是中產階層的財務健康與對未來的預期，不論出發點是培養孩子的藝術修養，還是與朋輩攀比，讓孩子學琴就是燒錢。