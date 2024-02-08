星展年賺598億破頂 CEO減薪

新加坡最大銀行星展集團公布，去年全年收入首次超越200億新加坡元，達201.8億坡元（約1,174億港元），按年升22.28%。不過，由於去年集團網上銀行業務一度中斷，在「問責制」下導致行政總裁（CEO）高博德（Piyush Gupta）的薪酬大削30%至410萬坡元（約2,388萬港元）。

香港純利收入創新高 全年計，集團盈利再創新高，按年升25.54%至102.86億坡元（約598億港元）。期內淨息差較對上一年擴闊40點子至2.15厘。集團又預計今年淨利息收入將按年持平，股本回報率介乎15至17%。高博德則稱，雖然預計利率將會向下，地緣政治緊張局勢亦持續，但預計銀行在未來一年可以維持表現。

至於星展香港去年純利則按年增長12%至92億元，創歷史新高，亦第3年錄雙位數增長；總收入同樣破頂按年增加13%至187億元，其中淨利息收入增加21%至126億元。全年淨息差則按年擴大44點子至1.91厘。另全年貸款規模跌8%，主要受高息環境以及與內地之間的息差所影響。