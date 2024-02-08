中芯指半導體復甦存憂 股價瀉8%

公司聯席首席執行官趙海軍昨稱，該企今年仍面臨宏觀經濟、地緣政治、同業競爭和產品庫存的挑戰，需求復甦的強度尚不足以支撐半導體全面強勁反彈，晶片代工業的產能利用率難在短時間內回到前幾年的高位。他又估計，今年智能手機和電腦銷量僅得些許增長，反而汽車電子恐出現去庫存壓力，目前汽車銷量看來有所停滯，不及公司預期。

不過，中芯極力追趕的尖端製程霸主台積電，上月收入以新台幣計按年增長7.86%，扭轉之前兩個月的跌勢，按季則升22.86%。

對比其他晶片股，中芯的劣勢無疑是折舊開支大增損害盈利能力，其今年資本開支預計與去年的74.7億美元相若，按其指引假設今年收入增長5%，資本開支仍多過收入，而台積電這個「資本強度」比率僅約35%。摩根士丹利預計，中芯晶圓價格將於第三季左右跌定回穩，但折舊持續增加恐影響其中期毛利率，維持「減持」評級，目標價16元。

料折舊開支漲40%損盈利 中芯副總裁吳俊峯稱，今年折舊會上漲約30至40%，且逐季增加。趙海軍則稱，持續的投資會令毛利率會承受很高的折舊壓力，但始終以持續盈利為目標，產能釋放不會「忽冷忽熱」。