華連續15月買金 創紀錄

1月外儲減185億美元 終止兩連升 信用保險公司科法斯警告，今年全球地緣政治局勢晦暗不明，總統或立法機關選舉密集舉行，不但意味政治環境的潛在轉變，亦可能讓不同經濟發展主張者參與其中，變相令全球經濟蒙上不確定性陰影。為增強人民幣匯率穩定性，中國人民銀行連續15個月掃入黃金，再創歷來最長增持紀錄，今年1月底止再創7,219萬安士新高，惟外匯儲備按月回落185.91億美元。

中國國家外匯管理局昨公布今年1月底止統計數據，外匯儲備規模降至3.2193萬億美元，由兩年高位的3.2379萬億美元稍為下滑0.57%，結束去年底連漲兩個月的強勢。當局解釋，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致上月外匯儲備規模下降。

在岸人幣稍回至7.19 值得留意，今年開局首月，匯市不時傳出內地國有銀行拋售美元的消息，但人民幣兌每美元匯率仍貶值約1%。因此，外媒分析認為，中國最新外匯儲備減少，或與人民幣匯率反彈勢頭戛然而止有關，並反映中國資產跌跌不休的隱憂。

即使近日A股在收爐前大收旺場，但昨日人民幣在岸及離岸價兌每美元仍徘徊在7.2關左右，在岸價下午4時30分收跌18點子至7.1931，離岸價則一度低見7.21水平。

數據同時顯示，中國1月底黃金儲備節節上升，按月再增32萬安士，惟手持黃金儲備對應美元價值僅1,482.3億美元，可見佔整體官方儲備比重仍不足5%。基於中美緊張關係的背景，業界對中方繼續增持黃金不感意外，一來中國資產儲備配置多元化步伐正在加快，二來黃金作為傳統避險的安全資產，可在資產配置多元化過程起到良好的資產保護作用，而且內地與愈來愈多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備有助增強人民幣匯率穩定性，符合推進人民幣國際化的官方目標。

今年首批稀土產量增 素有「工業黃金」之稱的稀土，亦是中美之爭關鍵原料，而中國稀土產業堪稱具有絕對壟斷地位與技術優勢。日前工信部和自然資源部已發布今年兩類稀土的首批指標，稀土開採總量指標為13.5萬噸，稀土冶煉分離總量指標則為12.7萬噸，按年分別增12.5%和10.4%，明顯比過去兩年放緩。

券商國金證券認為，在稀土供給格局逐步集中、總量控制加強的情況下，是次配額增速回歸合理範圍，如果考慮今年第二批指標與首批相同、且不發布第三批指標，估計全年開採總量指標為27萬噸，按年增幅僅6%，對全球稀土供需格局可望顯著改善。

內地外匯及黃金儲備變化