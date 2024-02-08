美商廈惹憂 NYCB降至垃圾級

美國地區銀行危機繼續發酵，評級機構穆迪最新把紐約社區銀行（NYCB）評級下調至「Ba2」，即相當於「垃圾級」，原因是NYCB在商業房地產方面遭受了意外的損失。不過，美國財長耶倫表示，雖然商業房地產領域的損失令人擔憂，但仍相信情況可控。

耶倫提到，利率上升及疫情引發的工作模式轉變，令到商用物業空置率上升，加上今年即將到期的一波商業地產貸款，情況令人擔心，又指可能有一些機構為此而承受很大壓力。

針對NYCB的情況，她拒絕就個別銀行發表評論，並且表示︰「我不想評論個別銀行的情況，但商業房地產是我們長期以來一直關注到的一個領域，可能會給銀行體系帶來金融穩定風險或損失，這是需要監管部門認真關注的問題。」

穆迪則在下調NYCB評級的報告中明確提到，雖然NYCB的貸款集中在多戶式商業住宅，該領域在商業房地產中算是空置率較低，但再融資時的高利率及由通脹帶來的維護成本上升，會加劇作為貸款人的業主壓力。而對於受租金管制的業主而言，上漲的成本也難以轉移至租戶。

道指高開 企業盈利看俏 美股周三早段向好，道指曾升148點，報38,669點；標指升32點，報4,986點；納指升101點，報15,710點。

展望後市，瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，年初迄今公布的美股業績大致符合預期，顯示美國企業正處於盈利復甦的早期階段，而此輪復甦預計將於今年維持一整年。鑑於美國經濟表現仍具韌性，該行將今年美國企業盈利增長預測從2.5%上調至4.3%。

企業消息方面，美國藥廠安進（Amgen）公布，上季收入按年增長19.84%至81.96億美元；經調整純利按年增長15.48%至25.43億美元。安進又透露，將會在今年上半年公布口服肥胖症藥物AMG786的首次人體試驗數據，並在今年稍後公布其注射式肥胖症藥物MariTide的中期試驗結果。安進股價早段曾跌3.5%。

Snap財務欠佳 股價曾挫 另外，社交媒體公司Snap公布，上季收入13.61億美元，按年升4.73%；淨虧損2.48億美元。值得留意的是，Snap於上季的日均活躍用戶按季增長只有1.97%，加上財務數據表現欠佳，拖累其股價於周三早段曾挫32.84%。