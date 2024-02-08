中證監主席易會滿被免職 吳清接替

儘管中央多番「救市」後A股急彈，但前期的跌勢已令投資者感到心淡。作為證券監管部門舵手的易會滿，據報最早於周二向中央匯報市況，豈料翌日即傳來被免去中國證監會黨委書記及主席職務，並委上海市委副書記兼政法委書記吳清接任，成為中證監第10任掌舵人。

監管作風強硬 符合政策 早在去年初已有傳吳清會接替易會滿執掌中證監，惟在A股經歷一年跌勢後，易會滿被免去中證監主席職務，難免令人聯想起2016年初「熔斷機制」觸發股災，2月中時任中證監主席肖鋼下台。不過，無論是肖、易，以及兩人任期中間的劉士余，均為內銀第一把手轉戰中證監，而吳清則更專於證券業監管。

吳氏於2005年出任中證監風險處置辦主任後，專治問題券商的風險，被其處置的31家違規證券公司，26家進入司法破產程序，因而被業界和內媒稱為「券商屠夫」。2009年被調任至基金部主任，上場即重拳嚴打「老鼠倉」，其後於2010年被調至上海市虹口區委副書記，在2016年重返金融界，任上交所理事長，2018年再轉職上海副市長。

無獨有偶，其強硬的監管作風，似乎與中證監今年重點工作不謀而合，如早前已明言會加大對欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等案件的查辦力度，提升案件查辦效率，對性質惡劣、危害嚴重的，進一步強化行政民事刑事立體追責，讓違法者付出慘痛代價。

新人上場會否令市場重現光明仍屬未知之數，昨日A股表現尚未反映中證監人事變動消息，全日交投暢旺，滬深兩市成交合計1.02萬億元（人民幣‧下同），按日增逾一成；滬深股通錄淨買入16.83億元。

A股兩連揚 成交逾萬億 滬綜指昨日一度跌18點或0.68%，其後倒升，並以全日高位2,829點收市，漲40點或1.44%，連升兩日。深成指收市報8,708點，揚247點或2.93%；創業板指數報1,707點，漲39點或2.37%。

吳清個人簡歷