金融市場挽狂瀾 華穩經濟甚艱難

面對中國資產跌至「蔗渣價」都未見底，內地當局近期積極出招，堵截拋售來源，並藉「國家隊」入場穩定市場。不過，諸如此類的動作，充其量只是短期措施，要真正力挽狂瀾，得爭取時間推動各大產業發展，重建經濟增長動力方面盡快幹出成績來，否則百業景氣與市場信心持續低迷，但單靠國資維穩，還是難以徹底扭轉如「泥牛入海」的頹局，最怕是今年地緣政治風險「好戲在後頭」，屆時將更難招架！

中港股市跌跌不休，中國資產價格跌至「地板價」都冇人吼。畢竟市場習性就是跟紅頂白，愈貴愈買、愈平愈沽。觀美國股市估值更高，都不愁資金追捧，而中國資產估值低迷卻一個生人勿近的形象，就是最好的說明。

中國資產價格之所以如此低迷，與內部債務問題及外部地緣政治風險有莫大關係。巨型民營內房企業中國恒大弄得清盤收場，當局正加大協助其他房企保交樓及啟動債務重組。問題是，債主保自身利益為先，有了巨企清盤案例，關於房企境外債會否有更多清盤申請接踵而來，仍有待觀察。時值新春長假將至，過節的心情大打折扣，影響消費氣氛，長假後的復工狀況亦存在頗多不明朗因素。在這個背景下，A股沽壓難消，實乃預期之內的發展。

如今內地積極限制沽壓，並向市場大舉放水，以國資入市加大維穩資本市場力度。不過，這不足以打動投資者入市，皆因維穩過後，經濟前景尚存諸多不明朗因素。要收窄中國資產價格的折讓幅度，得靠經濟景氣有實質好轉，投資與消費信心恢復來配合。

回顧過去央企改革推動多年，效益仍未盡顯現，如今當局要把市值管理成效納入對央企負責人的考核，問題是這涉及體制問題，難一時三刻見效。當局說支持民營經濟，但電商至今仍未復勇，香港新股市場續冷清，反映在這個商業景氣和估值水平下，中企融資需求弱。

如是者，要持續令資本市場回穩，只有靠引入更多國資來支撐，又或是趕走國資以外的參與者，以避免加大估值壓力，但到頭來一切只能做到如「海綿吸水」般維穩，反彈幅度有限且短暫，更難以預測何時才能重啟上升周期。

更令人擔心的是，美國正加大對中國科技業的圍堵，今年也好可能會針對金融領域對中港出招。內地當局對當前低迷的資本市場，僅着重於維穩，不排除也是出於考慮更大風浪還在後頭，得預留更多政策措施，為接下來的波動作準備。困局如是，資金避走，豈非無因？

中港資本市場仍未脫險，各方得預留流動資金保留實力，勿心急撈底，只有見到民營經濟有明顯起色，內循環再次發揮作用以抗衡外部不穩，股市始有望迎來較似樣的反彈。至於真正的股市底部，好可能要到下半年甚至明年首季才有機會出現。

常言道，物極必反。如今中美股市估值各走極端，最終能否迎來一次大反轉，資金大挪移，誰都沒有水晶球，但打鐵還須自身硬，得見到內地經濟景氣有更多實質改善，信心逐步回歸，始有望翻轉大局！