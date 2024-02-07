輪商精選：博恒指續彈 可留意69115
中港股市昨日出現反彈，外媒報道，中國證監會將加強「兩融」融資業務的日常監管，引導券商動態下調平倉線，減少強平風險和市場壓力；並將嚴懲操縱市場惡意沽空的行為，切實維護市場穩定運行。報道又指，內地有關部門近日對部分券商、私募基金等在內的機構投資者進行窗口指導，進一步加強對A股及港股的沽空限制。
昨日離岸人民幣兌每美元曾回升至7.2水平，為5日以來首次上升，兌港元則重上1.08。A股滬深300指數收市升逾3%，近日備受壓力的中證1000指數更急彈近7%。恒生指數收升626點，單日升幅達4%，重越萬六點關口。
看好人幣吼10098
如投資者部署短線追入恒指，可留意今日新上市的恒指牛證69115，收回價15,657點，為市場上最貼價牛證。如認為後市有下跌空間，可留意恒指熊證65441，收回價16,750點，實際槓桿34.7倍。
如有意部署人民幣走勢，可留意離岸人民幣兌港元權證。看好可參考認購證10098，行使價1.12元，6月28日到期，實際槓桿達33倍；看淡則可參考認沽證10095，行使價1.05元，6月28日到期，實際槓桿約19倍。
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